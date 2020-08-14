Где в Волгограде сдать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы

Вернувшимся в Россию туристам надо сдать тест на коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только наша страна открыла границы и возобновила прямые рейсы с Турцией, Великобританией и Занзибаром, как многие россияне побежали собирать чемоданы. Те, кому совсем не нравится отдыхать на наших курортах, уже устремились на заграничные пляжи. Воспользовались возможностью и волгоградцы. Но кроме обязательного масочного режима в аэропортах и самолетах, есть и еще одно новшество, о котором Роспотребнадзор советует жителям Волгоградской области не забывать. Все, кто прилетел в нашу страну международным рейсом, обязаны в течение 72 часов сделать тест на коронавирус, и отчитаться о результатах на платформе Госуслуг.

Как считает Роспотребнадзор, те, кто раскошелился на заграничный отдых, найдут деньги и на тест на ковид. В Волгограде по желанию и без симптомов заболевания этот анализ за счет бюджета не делают. Поэтому отдохнувшим за рубежом волгоградцам придется делать платный анализ. Кстати, для этого необязательно идти в частные клиники – его делают и в государственных, но только за деньги.

ГДЕ В ВОЛГОГРАДЕ ДЕЛАЮТ ТЕСТ МЕТОДОМ ПЦР НА КОРОНАВИРУС

- на базе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области»,

- на базе лабораторий ГУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника №2»,

- на базе ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» г. Волжский,

- на базе ГБУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД, и инфекционными заболеваниями»,

- В поликлинике №1, ул. Никитина, 64.

- в лабораториях «Диалайн» (в 10 клиниках Волгограда, в Волжском, Михайловке),

- районных поликлиниках по месту жительства или пребывания,

- в лабораториях «Гемотест», ул. 7-й Гвардейской, 12а, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 27,

- в «Лабораторной службе Хеликс», ул. Елецкая, д. 7, ул. Циолковского, д. 22.

Роспортребнадзор напоминает, что самостоятельно обратиться в платные клиники могут только те, у кого нет симптомов ОРВИ. Всем остальным следует вызвать врача на дом.

Сегодня в Волгограде почти во всех клиниках начали делать тесты на антитела к COVID-19. Для вернувшихся из-за границы такой анализ не подойдет, но все остальные могут проверить, не переболели ли они коронавирусом бессимптомно, или, возможно, заражены сейчас. Такое исследование делают в клиниках «Панацея», «Диалайн», «Инвитро», клинике №1 ВолгГМУ, «Сова», KDL, «ВДЦ», «Движение», ЦКДЛ Волгоградской области и других лабораториях.

ГДЕ ОТЧИТАТЬСЯ

После получения результата анализа нужно отчитаться на сайте госуслуг. Придется заполнить форму по ссылке. https://www.gosuslugi.ru/400705/1.