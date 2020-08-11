Отец депутата Шевченко, стрелявшего в сельхозработников, убил жену, тещу и себя

Фермер засеял чужое поле и взялся за ружье. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Волгоградской области 11 августа избрали меру пресечения 38-летнему фермеру из села Крутое и по совместительству депутату сельсовета. Пока идет следствие по делу о самоуправстве, покушении на массовое убийство и угрозе убийством из-за спора о земле, Роман Шевченко будет под домашним арестом. Потерпевшие сотрудники агрохолдинга будут обжаловать это решение, потому как боятся, что их обидчик пойдет по стопам отца, и будет преследовать их и дальше. Судьба у семьи Шевченко оказалась непростой. В 2013 году отец депутата Сергей Шевченко застрелил жену, тещу, а потом умер сам. С тех пор и идет спор за его наследство.

Сергей Шевченко из Руднянского района был успешным фермером – большое хозяйство, жена, трое детей. Но в 2011 году его настигла поздняя любовь, он развелся, женился, родилась дочка. Вскоре Сергей принял ислам и стал тиранить молодую супругу. Она ушла от него к родителям. Трагедия случилась 26 декабря 2013 года. В тот день фермер взял ружье и поехал за женой. Путь ему преградила теща – Сергей выстрелил в нее в упор и забрал супругу и двухлетнюю дочку. Малышку он оставил у своей матери, а сам вывез жену в поле и расстрелял. Рядом следователи нашли и его тело.

Роман Шевченко в своем районе тоже был человеком уважаемым. Развивал фермерское хозяйство, получал гранты от государства, трижды его избирали депутатом Лемешкинского сельского поселения. Но младшую дочь отца не признавал. Именно за ее часть наследства и возник спор.

По данным следствия, девочка сейчас живет в другой семье. Ее опекуны пролонгировали договор аренды на землю, который в свое время заключил Сергей Шевченко с фирмой «ДельтаАгро». Но его сын Роман решил завладеть наделом, возделывать его и получать доход. Он засеял чужое поле, но убирать урожай начали арендаторы. 8 августа фермер-депутат приехал в поле, ударил одного из сельхозрабочих, затем сделал несколько выстрелов из карабина по комбайну, после сел в свой внедорожник и наехал на директора агрохолдинга.

- 11 августа суд избрал Роману Шевченко меру пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевшие будут обжаловать это решение, так как всерьез опасаются за свою жизнь, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» заместитель руководителя Жирновского МрСО СУ СКР по региону Руслан Капитанчук.

Себя Шевченко виновным не считает и говорит, что это все коммерческие войны. А пострадавшие от его рук рабочие боятся, что домашний арест не помешает Шевченко-младшему вновь взяться за ружье и хотят, чтобы его вяли под арест. Обе стороны выпустили видеообращения.

Тем временем расследование продолжается. Следователям предстоит разобраться во всех нюансах этой непростой истории.