Стрелял и пытался задавить: волгоградский депутат наехал на джипе на людей

Депутат сделал более трех прицельных выстрелов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

История, которая произошла 8 августа на одном из полей Волгоградской области, вполне могла стать основой остросюжетного фильма. 38-летний фермер из села Крутое и по совместительству депутат сельсовета решил завладеть землями младшей сестры. Сделать по закону ему это не удалось. Тогда он приехал на поле, где убирали урожай сельхозработники. Одного ударил по лицу, затем начал стрелять из карабина, а после направил свой внедорожник прямо в толпу людей. Без пострадавших не обошлось. Сейчас Романа Шевченко задержали. Следователи возбудили на него дело по трем статьям за самоуправство, покушение на массовое убийство и угрозу убийством.

38-летний Роман Шевченко в родном Руднянском районе был человеком известным. Занимался фермерством, получал гранты от государства, про него писали местные газеты, он трижды становился депутатом Лемешкинского сельского поселения.

По данным следствия, в последние шесть лет он был сам не свой. Умерший отец оставил его младшей сводной сестре земельный надел, которым он очень хотел завладеть. Девочка была еще слишком мала и находилась под опекой. Депутат пытался отобрать наследство через суд, но тот не встал на его сторону. Тогда мужчина решил действовать силой. Днем 8 июля депутат приехал на своем внедорожнике в поле. Земли сестры были в аренде у акционерного общества. В это время работники агрохолдинга как раз убирали урожай. Одного из работников депутат сходу ударил кулаком по лицу, затем навел на него ствол карабина и угрожал убить. Дело приняло нешуточный оборот, когда разбушевавшийся мужчина начал прицельно стрелять по кабинам и колесам комбайна, в котором были люди. К счастью, пули не достигли живой цели, застряв в кузове. Но на этом мужчина не успокоился, сел в машину и направил внедорожник прямо в толпу стоящих в стороне сельхозрабочих. Один убежать не успел, сейчас он в больнице.

- Факт стрельбы депутат отрицает, однако объяснить следователям как пули из его ружья оказались в кузове сельхозмашин не может, - сообщила корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

У самого Шевченко другая версия - это он посеял урожай, который пытались убрать другие люди. А он лишь защищал свое.

Следствие продолжается. В ближайшее время депутату изберут меру пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу, так как потерпевшие опасаются за свою жизнь.