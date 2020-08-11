Ротор – Зенит 11 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Волгоградские болельщики соскучились по РПЛ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Элитный дивизион возвращается в Волгоград. В 1-м туре действующий чемпион России «Зенит» на выезде сыграет с «Ротором», который спустя 16 лет дебютирует в РПЛ.

Статистика личных встреч Ротор – Зенит 11 августа

В российской эпохе команды из Волгограда и Санкт-Петербурга провели между собой 20 матчей. Преимущество в них на стороне «Ротора» – 9 побед. 5 игр завершились вничью, у «Зенита» 6 выигрышей. Статистика забитых мячей 30-25 в пользу волгоградцев. Предыдущий матч команды провели 12 ноября 2004 года на Центральном стадионе Волгограда. В рамках 30-го тура премьер-лиги «Зенит» добился победы со счетом 5:2.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Зенит 11 августа

«Зенит» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Ротор – Зенит 11 августа 2020: «Зенит» одержит победу.

Составы команд на матч Ротор – Зенит 11 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Ротор – Зенит 11 августа 2020

Матч Ротор – Зенит 11 августа 2020 года в 18:00 по московскому времени (19:00 по волгоградскому).

Где смотреть матч Ротор – Зенит 11 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Зенит можно будет посмотреть с 17:00 на телеканалах «Матч!» и «Матч Премьер».

Трансляция матча Ротор – Зенит 11 августа 2020

Трансляция матча Ротор – Зенит 11 августа 2020 и начнется в 17:50 (18:50 по волгоградскому времени) по московскому времени на телеканале «Матч!» и в 17.55 (18:55 по волгоградскому времени) на «Матч Премьер».