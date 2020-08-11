Ротор – Зенит 11 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Волгоградские болельщики соскучились по РПЛ.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Элитный дивизион возвращается в Волгоград. В 1-м туре действующий чемпион России «Зенит» на выезде сыграет с «Ротором», который спустя 16 лет дебютирует в РПЛ.
Статистика личных встреч Ротор – Зенит 11 августа
В российской эпохе команды из Волгограда и Санкт-Петербурга провели между собой 20 матчей. Преимущество в них на стороне «Ротора» – 9 побед. 5 игр завершились вничью, у «Зенита» 6 выигрышей. Статистика забитых мячей 30-25 в пользу волгоградцев. Предыдущий матч команды провели 12 ноября 2004 года на Центральном стадионе Волгограда. В рамках 30-го тура премьер-лиги «Зенит» добился победы со счетом 5:2.
Прогноз букмекеров на матч Ротор – Зенит 11 августа
«Зенит» - фаворит предстоящего матча.
Прогноз на матч Ротор – Зенит 11 августа 2020: «Зенит» одержит победу.
Составы команд на матч Ротор – Зенит 11 августа 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Ротор – Зенит 11 августа 2020
Матч Ротор – Зенит 11 августа 2020 года в 18:00 по московскому времени (19:00 по волгоградскому).
Где смотреть матч Ротор – Зенит 11 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Зенит можно будет посмотреть с 17:00 на телеканалах «Матч!» и «Матч Премьер».
Трансляция матча Ротор – Зенит 11 августа 2020
Трансляция матча Ротор – Зенит 11 августа 2020 и начнется в 17:50 (18:50 по волгоградскому времени) по московскому времени на телеканале «Матч!» и в 17.55 (18:55 по волгоградскому времени) на «Матч Премьер».