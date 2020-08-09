Ротор – Зенит 11 августа 2020 августа: прогноз на матч 1-го тура РПЛ

У "Ротора" много новичков. Фото: СК "Ротор".

Прогноз на матч Ротор – Зенит 11 августа 2020 года – 1:3.

Действующий чемпион страны «Зенит» новый сезон откроет гостевым матчем с «Ротором», который спустя 16 лет возвращается в элитный дивизион. Крайний матч волгоградцев в высшем дивизионе датирован 12 ноября 2004 года. Тогда на Центральном стадионе города-героя «Зенит» выиграл со счетом 5:2. Затем у сине-голубых были скитания по низшим дивизионам, а клуб из Санкт-Петербурга был только на пути к становлению грандом.

Игра 1-го тура сезона-2020/2021 между «Ротором» и «Зенитом» начнется на «Волгоград Арене» в 19.00 по местному времени (18.00 по московскому). На трибунах стадиона ожидается порядка 14 тысяч болельщиков. Накануне этой игры команда с берегов Невы оформила победу в Суперкубке страны, обыграв 7 августа московский «Локомотив» со счетом 2:1. Этим летом «Зенит» завоевал все три трофея на внутренней арене.

В короткое межсезонье у «Зенита» прошли некоторые изменения в составе. Покинули команду защитники Бранислав Иванович, Игорь Смольников, полузащитники Олег Шатов, нападающий Александр Кокорин. Центральный оборонец Эммануэль Мамана отправился в аренду в «Сочи». Из новичков у «Зенита» чемпион Англии и обладатель Лиги чемпионов защитник Деян Ловрен, который в составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. Завершились аренды у Данилы Кругового и Андрея Мостового.

У «Ротора» трансферная кампания оказалась куда масштабнее. После завоеванного первого места в РПЛ волгоградцев покинули 13 футболистов. Пополнили сине-голубых голкипер Александр Довбня, защитники Седрик Гогуа, Валерий Почивалин, Олег Кожемякин, Данил Степанов, полузащитники Джано Ананидзе, Илья Жигулев.

Что касается очных встреч «Ротора» и «Зенита» в российской эпохе, то команды провели между собой с 1992 года 20 матчей. Преимущество в них на стороне волгоградцев – 9 побед, 5 ничьих и 6 выигрышей «Зенита».

«Зенит» выглядит безусловным фаворитом не только в матче с «Ротором», но и всего российского сезона. На победу петербуржцев над сине-голубыми букмекеры дают коэффициент 1,3-1,4. Коэффициент на ничью 4,6-4,7, на выигрыш «Ротора» - 9.0-9,2.

Скорее всего, «Зенит» сможет набрать 3 очка в игре с волгоградцами. Вполне вероятен результативный матч с забитыми мячами в исполнении обоих коллективов.