2020-08-05T14:48:42+03:00
Экономика

Траты россиян вернулись к уровню до пандемии

В июле траты россиян по картам впервые оказались сопоставимы со значениями до начала пандемии
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Объем транзакций вырос на 5% по сравнению с июлем прошлого года и мартом нынешнего, больше всего – на одежду и электронику. При этом многие россияне после пандемии сохранили привычку к тратам онлайн – объем покупок в интернете в июле превосходит март на 26%.

В июле нынешнего года общий объем трат по банковским картам в эквайринговой сети ВТБ составил 209 млрд рублей, превысив на 5% показатели как марта нынешнего года, так и июля прошлого. Наибольший рост по сравнению с июлем 2019 г. показали одежда (+34%), электроника (+26%), сегмент DIY (+14%), авиабилеты (+8%) и авто (+6%).

Некоторые сервисы при этом не восстановили свои значения до уровня прошлого года: например, пока на 19% ниже траты в ресторанах, 12% – в сфере услуг. В большинстве сегментов значения марта 2020 г. уже превышены. Например, траты на авиабилеты выросли в 1,5 раза, товары DIY – на треть, транспорт и одежду – на четверть.

Интересно, что многие россияне после пандемии продолжили активно совершать онлайн-покупки. Траты в сегменте интернет-эквайринга на 5% превышают значения июля 2019 г., при одновременном снижении объема снятия наличных в банкоматах на 3%. По сравнению с мартом объем покупок в e-comm оказался выше уже на 26%. Больше всех по выручке выросли одежда и электроника (в три раза). «Проседают» к прошлому году только онлайн-траты на транспорт (-18%) и услуги (-27%).

По итогам июля восстановился и внутренний туризм. Гостиницы показали прирост трат на 18% по сравнению с июлем 2019 г., прокат транспорта – на 61%, развлечения и рестораны вышли на уровень прошлого года. Регионами-лидерами по приросту трат туристов стали Ленинградская область (+242%), Сочи и Краснодарский край (+100%), Калининградская область (+69%) и Карелия (+33%).

«Июль стал первым месяцем после марта, когда объем транзакций россиян по картам показал прирост год к году. На это повлияло расширение работы торговых точек и сферы услуг в большинстве регионов страны, а также восстановление платежеспособности граждан. По нашим данным объем зарплатных начислений в июне почти на 3% превысил апрельские значения и сравнялся с мартовскими, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Рост показывает и внутренний туризм, где несмотря на пандемию объем трат превышает значения прошлого года на 1,5%. Положительную динамику показывают даже продажи авиабилетов, однако это объяснимо эффектом отложенного спроса после «провала» в традиционно пиковый период апреля-июня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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