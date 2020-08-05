Депутаты Госдумы поддержали инициативу о присвоении Котельниково статуса «Город воинской славы»

Инициатива восстановить историческую справедливость и отдать почести героям Котельниковской операции, легшей в основу победы в Сталинградском сражении, родилась в процессе реализации большого социального проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Официальный старт проекта был дан в 2019 году

Осуществление этого проекта поддерживается на федеральном уровне. Активисты продвижения «Котельниково – Земли Героев» отмечены премией всероссийского конкурса «Героям быть», их деятельность активно поддерживает и разделяет депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

Фото: ЕвроХим.

Парламентарий приняла участие в заседании общественного совета. Перспективы развития и популяризации культурно-исторического наследия Котельниковской Земли обсудили глава Котельниковского муниципального района Сергей Понкратов, глава Котельниковского городского поселения Андрей Федоров, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров, руководитель инициативной группы котельниковцев Владимир Орлов, представители экспертных сообществ и широкой общественности.

Представители исполнительной власти выразили поддержку инициативе граждан о присвоении городу Котельниково статуса «Город воинской славы» и обещали оказать всяческое содействие в ее реализации.

Фото: ЕвроХим.

Свое предложение инициативная группа направит в Совет народных депутатов Котельниковского муниципального района. После одобрения депутатского корпуса предложение поступит на рассмотрение в Волгоградскую областную Думу.