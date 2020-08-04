Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 августа: опять 92 заболевших

Каждый день в Волгоградской области делают около трех тысяч тестов на коронавирус, и каждый раз около сотни их них показывают положительный результат. Цифры не меняются с начала лета. На сегодня в регионе вновь 92 заболевших ковидом. В целом же число заразившихся приближается к десяти тысячам человек – в сумме за четыре месяца 9517 волгоградцев подхватили инфекцию. Каждый день в течение последней недели росло и количество официально подтвержденных экспертной комиссией смертей. Скончались уже 65 ковидных пациентов. Новых летальных исходов на сегодня нет. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 4 августа 2020 года.

Статистика коронавируса. Яндекс

После выходных на выписку отправили сразу 163 ковидных пациента, излечившихся от коварной инфекции. По данным ИЦК, выздоровели в Волгоградской области 5808 человек. Статистика регионального оперштаба в этой части несколько отличается (5803). В любом случае процент выздоровлений растет. На сегодня поправились уже 61% заболевших коронавирусом волгоградцев.

Более полутора тысяч человек лечат коронавирус дома под присмотром участковых врачей. В больницы попадают в основном те, у кого уже началась пневмония. Таких пациентов в Волгоградской области на сегодня более двух тысяч. По словам медиков, растет количество тяжелых случаев. Первая волна коронавируса у нас еще и не заканчивалась, а власти региона в ожидании второй волны решили открыть еще несколько ковидных госпиталей. На карантине под подозрением на сегодня 4368 человек.