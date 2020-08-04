Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:12:24+03:00

В волгоградских больницах еще остаются на лечении более 2 тысяч ковидных больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Коронавирус продолжает мигрировать по Волгоградской области. К 4 августа число заболевших с начала пандемии уже перевалило за 9,5 тысяч человек. Но, если вчера новые случаи были зафиксированы только в 10 районах, а сегодня уже в 12-ти, плюс неизменные антилидеры – города Волгоград и Волжский. Подробную статистику «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперативном штабе.

При этом в областном центре число новых пациентов с COVID-19 постепенно пошло на снижение: за последние сутки положительный диагноз подтвердили только у 28-ми жителей. А вот в Волжском наоборот обстановка остается напряженной: уже неделю там показатели выше двадцати, вот и сегодня там добавился еще 21 новый пациент.

Новая вспышка коронавируса возникла и в Среднеахтубинском районе. За сутки диагноз COVID-19 там установили у 16-ти человек. Стабильно держится в «пятерке» антилидеров и Палласовский район: за последние сутки там добавилось еще 8 коронавирусных пациентов.

По четыре случая зафиксировано в Камышинском и Быковском районах. Еще три человека заболели в Николаевском районе, и два жителя Иловлинского района. Также в этот «ковидный» список попали жители Октябрьского, Калачевского, Новоаннинского, Котельниковского, Ленинского и Кумылженского районов.

Коронавирус продолжает мигрировать по Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых пациентов шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет. Людей пожилого возраста из группы риска (старше 65 лет) – 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU