Коронавирус убил 90% легких: врачи вытащили волгоградку с того света

Ситуация по коронавирусу в Волгоградской области продолжает оставаться сложной. Часть заболевших переносят ковид бессимптомно, но кому-то приходится пройти через ад, чтобы поправиться. Некоторых вытаскивают буквально с того света. В Волгограде смогли вылечить от COVID-19 женщину, у которой болезнь уничтожила 90 процентов легких.

ТЕМПЕРАТУРА ПОД 40 И ОТСУТСТВИЕ ОБОНЯНИЯ

Первым себя плохо почувствовал ее сын Роман.

- В первых числах июня у меня поднялась температура почти до сорока, - вспоминает 33-летний волгоградец. - Почувствовал резкую слабость, пропало обоняние. Я пытался записаться на КТ в частную клинику, но все было занято. Сделал рентген, патологий не было. Но легче не становилось. Я все-таки попал на КТ, врачи увидели двустороннюю пневмонию. Начал принимать антибиотики. Но лучше себя не чувствовал. К тому же температура поднялась и у мамы – чуть выше 37.

Приехавшая «скорая» предложила отвезти семью в ковидный госпиталь в Ленинске, но молодой человек отказался - слишком далеко. Участковый врач рекомендовал продолжать домашнее лечение. На всякий случай волгоградец вместе с мамой сделали тест на антитела. У мужчины он был отрицательным, а у матери – положительным. Ей КТ показала 25 процентов поражения легких.

- Нас отвезли в больницу №8. Через пару дней маме стало хуже. Поднялась высокая температура, появилась одышка, помутилось сознание, она никого не узнавала. В этот раз нам сделали еще одну компьютерную томографию. У меня легкие были поражены на 30 процентов, у мамы – на 90, - рассказывает молодой человек.

Как отмечают медики два месяца в борьбе с коронавирусом – это целая эпоха. Если весной 90% поражения легких были приговором, то сейчас таких пациентов научились ставить на ноги. Но на тот момент они только начинали работать с ковидом. Это было не просто.

К тому же восьмая больница Волгограда - это детский стационар, который перепрофилировали под инфекцию лишь в конце мая. Принимать там планировали больных с легкой степенью коронавируса. Но почти сразу пришлось столкнуться с тяжелыми пациентами. Слишком быстро прогрессировала болезнь.

- Для нас это, конечно, был шок. Мы изначально с взрослыми не работали. У нас врачи – педиатры, им пришлось на ходу учиться работать не только с коронавирусной инфекцией, но и с возрастными пациентами, и со многими их сопутствующими патологиями, - отмечает главный врач 8-й больницы Елена Макеева. - На тот момент мы еще не знали о коварстве ковида. Это была только вторая тяжелая пациентка, которую мы подключили к ИВЛ. Она же стала одной из первых, кому в Волгоградской области сделали переливание антиковидной плазмы.

Врачи поменяли лечение. На ИВЛ пациентка провела 40 дней. Ей перелили плазму крови – друзья семьи сдали кровь с антителами к коронавирусу. И женщина пошла на поправку. Ее выписали ровно через два месяца – в день 72-летия.

ПОМОГ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

- Врачи-реаниматологи очень сильно старались, мы консультировались с экспертами, не отходили от пациентки ни на день, ни на час. Мы боролись каждую минуту, - вспоминает Елена Макеева. - Потому что любая смерть – это проигрыш, повод позволить этой болезни нас одолеть.

Лечащий врач Яна Ананьева стала для пожилой женщины еще и переводчиком. Читала молитвы на армянском, сообщения от родственников, подбадривала на родном языке - это очень много значит.

Но и сама пожилая женщина изо всех сил боролась за жизнь, была настроена позитивно, не желала сдаваться.

- Она большая молодец. Спрашиваешь - как самочувствие? Она лежит под аппаратом ИВЛ, только пришла в сознание, говорить не может, но поднимает палец вверх, - рассказывают медики.

- К каждому пациенту мы относимся как к нашим детям. За каждого боремся, переживаем, плачем, если что-то не получается. Так что это победа всего нашего коллектива. Провожали мы Романа с мамой из больницы со слезами на глазах, - в голосе главврача снова слышны слезы. - Выписка пациента - это личная победа каждого врача и всего коллектива в целом.

«ВСЕ 40 ДНЕЙ МЫ МОЛИЛИСЬ ЗА МАМУ»

Кстати, все тесты на коронавирус у Романа были отрицательными, а вот у его матери первый и третий тесты были положительными, второй и четвертый отрицательными.

- Я провел в больнице 30 дней. Похудел на 11 килограммов, - говорит Роман. Ощущения были ужасными. Притом, что я занимаюсь спортом, не пью, не курю, правильно питаюсь. Маме пришлось гораздо хуже. Но все эти дни мы молились за нее – вся родня, верили, что она выживет. Огромная благодарность врачам, медсестрам и санитаркам за их заботу о самом близком для меня человеке. Спасибо друзьям за поддержку.

Сейчас женщина восстанавливается дома, ходит пока с трудом, но полна оптимизма. Сам Роман уже приступил к облегченным тренировкам.

- Я вел здоровый образ жизни и не верил в коронавирус, - вспоминает волгоградец. - Тем более, не думал, что он может поразить и меня. Я понял, что никто не застрахован от ковида. Поэтому всем своим друзьям теперь советую себя беречь и не затягивать с лечением.