2020-07-30T15:30:42+03:00
Экономика

ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR

В официальном магазине приложений AppGallery, который доступен для владельцев смартфонов HUAWEI и HONOR, появилось мобильное приложение от банка ВТБ — ВТБ Онлайн
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Владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR получили возможность установить мобильное приложение ВТБ Онлайн на свой телефон. Для этого пользователям нужно зайти в магазин приложений AppGallery и найти в поиске «ВТБ Онлайн».

Для входа в приложение новому пользователю потребуется ввести свой номер карты или уникальный номер клиента (УНК), который можно найти в договоре с банком. Далее нужно придумать код доступа для быстрого входа — он может быть длиной от 4 до 8 символов. Чтобы в дальнейшем авторизовываться в ВТБ Онлайн по отпечатку пальца, клиенту нужно выбрать «Настройки» в разделе «Прочее», перейти во вкладку «Применение отпечатка» и дать согласие на использование своих биометрических данных.

«Мы хотим присутствовать на всех площадках, которыми удобно пользоваться нашим клиентам. Владельцы смартфонов HUAWEI и HONOR долгое время могли работать лишь с веб-версией ВТБ Онлайн. При этом некоторые важные функции доступны только в мобильном приложении. Сейчас у клиентов появилась возможность установить наше приложение из официального магазина AppGallery и пользоваться всеми доступными сервисами и услугами», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для пользователей будут доступны такие функции приложения, как, например, переводы между счетами и картами в любой банк, переводы по миру в одной из 6 валют, бесплатные переводы в другой банк по номеру телефона, оплата различных услуг и штрафов со скидкой 50%, подача заявки на кредит в один клик и другие функции.

AppGallery входит в тройку самых распространенных глобальных магазинов приложений с охватом более 170 стран и аудиторией в более 400 млн пользователей. Более 1,3 млн разработчиков участвуют в развитии платформы, увеличивая количество доступных приложений и расширяя аудиторию магазина. AppGallery является не только платформой для предоставления приложений, но и совокупностью сервисов для эффективной и безопасной работы мобильных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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