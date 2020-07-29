2020-07-29T21:18:57+03:00
Общество

60 верблюдов два года терроризируют жителей трех астраханских сел

Животные разрушают заборы, ломают газопроводы, ломают памятники на кладбищах
Екатерина МАЛИНИНА
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Пока верблюды к людям не агрессивны. Фото: администрация Икрянинского районаПока верблюды к людям не агрессивны. Фото: администрация Икрянинского района
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Туристы, путешествующие по Икрянинскому району Астраханской области, завидев большое стадо верблюдов в степи, обычно останавливают машину и устраивают фотосессию с этими необычными животными. А прикормленные двугорбые с удовольствием позируют за хлеб или другую вкуснятину. Милота, да и только. Но эти корабли пустыни вот уже два года не дают покоя жителям трех сел: Оранжереи, Федоровка и Ниновка. Они портят заборы, обгладывают деревья в палисадниках, разоряют кладбища. Причем они не бесхозные, у них есть владелец, с которым чиновники и селяне воюют уже не один год.

Верблюдов 84-летний житель села Оранжереи Юрий Серебряков держит больше 25 лет. Последние пару лет его стадо стало все чаще появляться в селах . У пенсионера нет ни загона, на земли для выпаса, поэтому животные ищут еду там, где придется. В поисках еды вытаптывают и обгладывают палисадники, ломают заборы и трубы газопровода. Частенько наведываются на кладбища – их привлекают яркие цветы на могилах. Огромные животные разрушают памятники, кресты.

Но их хозяин уверен – его скот безвреден, а люди сами виноваты: газопровод должен быть под землей, заборы нужно делать надежнее, а кладбища должны быть под охраной. В прошлом году администрация составила 4 административных протокола на нерадивого хозяина на 12 тысяч рублей, в этом году таких протоколов уже шесть. Но селянин на подобное наказание не реагирует и денег не платит.

- Он вакцинирует животных, чипирует, они есть в реестре домашнего скота у нас в администрации. Но отказывается за ними смотреть. Мы ему предлагали стать КФХ, собирались выделить землю для выпаса. Но он не хочет. Дети и внуки у него в городе, им эти верблюды не нужны. Да и сам хозяин не прочь их продать. Но пока желающих не нашлось, - рассказывает заместитель главы администрации муниципального образования «Икрянинский район» по ЖКХ и строительству Александр Попов..

Сейчас в стаде 60 голов, в том числе есть и верблюжата. Агрессии по отношению к местным жителям они не проявляют.

Единственное исключение, это когда местная ребятня пытается погладить или оседлать верблюжат. В этом случаем матери встают на защиту своего потомства. Но пока серьезных происшествий не было.

Ключевое слово – пока. Решить проблему администрация на данный момент не может. В ситуацию вмешалась прокуратура Астраханской области. Она проверяет все ли способы для защиты людей от полудиких животных пробовали чиновники.

- Будем вместе искать решение, - говорит Александр Попов. - Через суд требовать от хозяина полноценного ухода и присмотра за верблюдами. Надеюсь, благодаря такой «славе» Серебряков наконец найдет покупателя на этот скот и люди вздохнут свободно.

Кстати, это не первое происшествие с верблюдами в Астраханской области. В 2019 году верблюд задержал движение поезда в Красноярском районе. Случай попал на видео – хозяина в итоге наказали за задержку транспорта.

Верблюд устроил забег с поездом и задержал его на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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