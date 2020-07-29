2020-07-29T16:49:18+03:00
Экономика

ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП

Банк ВТБ и сеть ресторанов Burger King реализовали возможность оплаты заказов в ресторанах через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) с использованием динамического QR-кода
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Применение новой технологии дает возможность посетителям ресторанов оплатить заказ с помощью новой технологии бесконтактной оплаты, не используя банковскую карту.

Теперь покупателю достаточно выбрать способ оплаты по СБП, отсканировать с помощью камеры смартфона появившийся на кассовом дисплее динамический QR-код и подтвердить проведение платежа в мобильном приложении своего банка, куда он попадет автоматически. Вводить данные по сумме или реквизитам платежа не требуется, QR-код уже содержит всю необходимую информацию.

«Мы видим растущую популярность безналичных платежей, в том числе с использованием смартфонов, и это связано не только с текущей ситуацией, но и с удобством данного способа. Покупатели всегда делают выбор в пользу максимально комфортного способа расчетов, и новое решение с использованием СБП отвечает всем требованиям, ведь оно понятно, удобно покупателям и значительно экономит время на проведение платежа. Последнее особенно актуально для сети ресторанов Burger King», – отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия», подчеркнул: «Наш приоритет в это время – сделать как можно больше наших сервисов еще более безопасными для гостей. Мы уже запустили мобильное приложение с функцией «закажи и забери», бесконтактную доставку на дом, значительно усилили меры дезинфекции в ресторанах. И сегодня мы рады объявить о запуске нового платежного сервиса, позволяющего оплатить заказ в Бургер Кинг по QR-коду. С помощью этой функции наши гости смогут избежать лишних контактов, оплачивая свою еду».

Справка:

Бургер Кинг Россия – сеть ресторанов быстрого питания, насчитывающая в России более 800 ресторанов и 20 000 сотрудников. Бургер Кинг занимает второе по величине место в мире среди сетей ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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