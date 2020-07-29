2020-07-29T14:44:04+03:00
Недвижимость

«Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир в районе «Новый Свет» в Волгограде

Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) приступила к строительству пятой очереди района «Новый Свет» в Волгограде
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Комплекс будет состоять их двух 23-х этажных жилых домов повышенной комфортности с собственной газовой котельной, европейским фасадом и современными планировочными решениями. Сдача первого дома запланирована на 1 квартал 2022 года.

Инфраструктура района включает детский сад, ледовый каток, аптеки, спортивные и детские площадки, супермаркеты. В шаговой доступности Вторая Продольная магистраль с остановками общественного транспорта, Аграрный университет, школы и больницы.

Одной из ярких доминант внутреннего пространства нового дома станет большая песочница с качелями, скалодромом и деревянным патио - функциональное пространство, где жильцы смогут устраивать праздничные мероприятия или просто отдыхать. В центре патио предусмотрено место для новогодней ели. Здесь можно будет активно проводить досуг, не выезжая за пределы района. Во дворе обустроят два универсальных спортивных сектора: поле для волейбола и футбола, а также зона с гимнастическими снарядами.

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Для комфорта на первом этаже предусмотрена уютная зона отдыха с диванами, мойка лап для домашних питомцев. Панорамное остекление входной группы будет выполнено с применением технологии «stop-sol» – это особое покрытие стекла отражает солнечный свет, защищая холл от перегрева.

В новом жилом комплексе представлены функциональные современные планировки: от однокомнатных до просторных квартир с тремя отдельными комнатами и кухней-гостиной площадью до 18,7 кв. м. В трехкомнатных квартирах запроектированы мастер-зона для родителей с отдельным санузлом и гардеробной. В двух и трехкомнатных квартирах - два санузла, гардеробные и вместительные ниши под шкафы. В однокомнатных квартирах в спальне предусмотрено место для детской кроватки. Уникальным планировочным решением станут квартиры с теплыми лоджиями, где мож но организовать рабочее место или зону отдыха с панорамным видом. На лоджии установлен радиатор, который сохраняет комнатную температуру. В квартирах будут выполнены все подготовительные отделочные работы – стяжка пола, выравнивание стен, подводка электричества к розеткам и сантехнические работы, установлены радиаторы, сантехника и входные сейф двери.

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По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, в новом комплексе будет 252 квартиры, а также индивидуальные кладовые площадью от 5 до 7 кв. м. на подземном этаже для хранения габаритных вещей. «Дома новой очереди спроектированы с учетом современных трендов в строительстве. Для комфорта жителей продуманы детали дворового пространства, холла первого этажа, общественные сектора. В квартирах каждый метр площади функционален», - отметил Ю. Старков.

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На старте продаж действуют специальные цены: однокомнатная квартира 37 кв. м. с теплой лоджией от 1,6 млн рублей. Эргономичные двух и трех комнатные квартиры от 50 до 75 кв. м. с мастер-спальней до 3 500 млн. рублей. Специалисты компании «Синара-Девелопмент» помогут в подготовке необходимых документов для оформления льготных условий по ипотеке со сниженной ставкой 5,85% в банках-партнерах.

Подробнее на сайте: https://novyy-svet.sinara-development.ru/

Телефон офиса продаж: (8442) 499-388

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Справка.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, металлоснабжение, финансовые услуги.

«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ) на территории Российской Федерации. В своей деятельности «Синара–Девелопмент» ориентируется на интеграцию мирового опыта в сфере девелопмента жилья и коммерческих объектов.

sinara-development.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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