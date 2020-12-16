Тарифы ЖКХ в Волгоградской области в 2021 году вырастут на 4,75%

Цены на коммуналку в Волгограде все горячее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тарифы на коммунальные услуги сферы ЖКХ в Волгоградской области по традиции последних лет вырастут с 1 июля 2021. Подорожают электричество, тепло и газ гораздо сильнее, чем определило правительство страны. Согласно постановлению губернатора Волгоградской области №785 предельный индекс повышения коммунальных тарифов в муниципалитетах региона составит 4,75%.

Больше всего подорожает электроэнергия - на 4,75%, на воду, тепло и вывоз мусора тарифы поднимутся в среднем на 3,8%. Обосновали такое решение поэтапным доведением уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, ранее правительство РФ установило предельный (максимальный) индекс изменения размеры платы за коммунальные услуги для Волгоградской области на уровне 3,8 процента. По сравнению с этой цифрой, в регионе планку «задрали» почти на процент. Так что горожанам придется отдавать в следующем году за коммуналку на 100 - 200 рублей больше.

Установить тарифы для жителей Волгограда комитет тарифного регулирования планирует в ближайшие дни – 17 и 18 декабря 2020 года. По отдельным поселениям и поставщикам ресурсов новые цены на коммуналку уже известны.

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