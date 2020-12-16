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Елочные базары 2020 в Волгограде: где и по чем купить датские ели и пихты, а также русские сосны

«Комсомолка» побывала на рынках (полные адреса, ценовая политика, фоторепортаж)
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Какую бы елочку выбрать?

Какую бы елочку выбрать?

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новогоднее настроение потихоньку окутывает Волгоград: вовсю работают елочные базары, иногда можно встретить прохожего с двухметровой красавицей, спешащего быстрей украсить ею дом. Даже снега немного выпало, и горожане заметно повалили на рынки за главным украшением предстоящего праздника. «Комсомолка» побывала на елочном базаре и узнала, какой ассортимент в этом году предлагают волгоградцам и, главное, по каким ценам.

ОТ 600 ДО 30 000 РУБЛЕЙ

На елочном базаре «ГлавЕлка» у Центрального рынка на улице Советской не протолкнуться: сосны, елки и пихты буквально не дают прохода. Выбор такой большой, что глаза разбегаются. Цены тоже разные и зависят от размеров, а также качества товара. Сосны и елки привозят из Липецка, Ульяновска и Пензы. Аккуратно расставленные, пушистые и благоухающие. Можно приобрести небольшую сосну или елку российского «производства» за 600 рублей, а если дома или в квартире высокие потолки, то и повыше, и подороже (от тысячи). Ели из Дании обойдутся волгоградцам от 6 до 8 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько вы готовы раскошелиться ради встречи 2021 года.

А на рынке не протолкнуться: елки, пихты, сосны! Аж голова кругом от разнообразия. Не все выбирают с первого раза, многие прицениваются.

А на рынке не протолкнуться: елки, пихты, сосны! Аж голова кругом от разнообразия. Не все выбирают с первого раза, многие прицениваются.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я хочу настоящую сосну, потому что попросил ребенок. Все-таки от живого дерева исходит приятный запах, да и настроение заметно повышается. Пока хожу, присматриваюсь. Елки подороже, все-таки остановимся на привычной с детства сосне, - делится с нами волгоградка Елена.

Пониже или повыше - есть разные.

Пониже или повыше - есть разные.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Другие просто заходят полюбопытствовать, прицениться, пощупать. Время есть, некоторые ждут скидок.

Волгоградцы прицениваются, выбирают главную красавицу для встречи Нового года.

Волгоградцы прицениваются, выбирают главную красавицу для встречи Нового года.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы не спешим с покупкой, пока свободны – ездим, смотрим, - рассказали супруги из Волгограда. Видимо, в период коронавируса, когда развлечений не так много, елочные базары отчасти компенсируют ограничения. – Возможно, остановимся на пихте.

Пойдем-ка и мы в редакцию готовиться к празднику.

Пойдем-ка и мы в редакцию готовиться к празднику.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, пихты в Волгоград привозят также из Дании. Конечно, они выглядят гораздо пышнее и наряднее без лишних украшений. Но и стоят соответственно. Одна пихта особенно произвела впечатление, как ценой, так и ростом в несколько метров: 30 тысяч рублей!

Пихта за 8 тысяч? Плюс новогодний стол, подарки для близких... Готовы раскошелиться? Зато красота-то какая!

Пихта за 8 тысяч? Плюс новогодний стол, подарки для близких... Готовы раскошелиться? Зато красота-то какая!

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Другие хвойные из этой же категории, но пониже и покомпактнее тоже стоят недешево: в районе 4 тысяч и выше. Кстати, на месте и упаковывают (100 рублей сетка).

Волгоградка шла мимо и решила прицениться.

Волгоградка шла мимо и решила прицениться.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЕСТЬ СПРОС И НА ИСКУСТВЕННЫЕ

Но остаются и любители искусственных елок. В волгоградских гипермаркетах их валом, а в этом году некоторые поражают воображение и стоят в целом недорого, если учесть или многолетнюю «службу».

Искусственные ели тоже пользуются большим спросом.

Искусственные ели тоже пользуются большим спросом.

Фото: Юлия Данильченко

- Спрос есть. У нас искусственные стоят 2-4 тысячи, люди покупают, - говорит продавец одного из павильонов. – Но они красивые, сразу с гирляндами. В сетевых магазинах можно найти дешевле, но и попроще.

В популярных гипермаркетах купить метровую красавицу можно за те же 600 рублей. Всего лишь придется найти ей место для хранения (а это небольшая коробочка). Но есть и «элитные» неживые деревья, которые не всем по карману (от 20 до 80 тысяч рублей).

Отметим, что в Волгограде с начала декабря открылось 62 елочных базара. Цены, как и города, откуда привозят товар, могут различаться.

Полный список елочныхбазаров в Волгограде. Фото: пресс-служба администрации.

Полный список елочныхбазаров в Волгограде. Фото: пресс-служба администрации.

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