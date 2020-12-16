Елочные базары 2020 в Волгограде: где и по чем купить датские ели и пихты, а также русские сосны

Какую бы елочку выбрать? Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новогоднее настроение потихоньку окутывает Волгоград: вовсю работают елочные базары, иногда можно встретить прохожего с двухметровой красавицей, спешащего быстрей украсить ею дом. Даже снега немного выпало, и горожане заметно повалили на рынки за главным украшением предстоящего праздника. «Комсомолка» побывала на елочном базаре и узнала, какой ассортимент в этом году предлагают волгоградцам и, главное, по каким ценам.

ОТ 600 ДО 30 000 РУБЛЕЙ

На елочном базаре «ГлавЕлка» у Центрального рынка на улице Советской не протолкнуться: сосны, елки и пихты буквально не дают прохода. Выбор такой большой, что глаза разбегаются. Цены тоже разные и зависят от размеров, а также качества товара. Сосны и елки привозят из Липецка, Ульяновска и Пензы. Аккуратно расставленные, пушистые и благоухающие. Можно приобрести небольшую сосну или елку российского «производства» за 600 рублей, а если дома или в квартире высокие потолки, то и повыше, и подороже (от тысячи). Ели из Дании обойдутся волгоградцам от 6 до 8 тысяч рублей. Все зависит от того, насколько вы готовы раскошелиться ради встречи 2021 года.

А на рынке не протолкнуться: елки, пихты, сосны! Аж голова кругом от разнообразия. Не все выбирают с первого раза, многие прицениваются. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я хочу настоящую сосну, потому что попросил ребенок. Все-таки от живого дерева исходит приятный запах, да и настроение заметно повышается. Пока хожу, присматриваюсь. Елки подороже, все-таки остановимся на привычной с детства сосне, - делится с нами волгоградка Елена.

Пониже или повыше - есть разные. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Другие просто заходят полюбопытствовать, прицениться, пощупать. Время есть, некоторые ждут скидок.

Волгоградцы прицениваются, выбирают главную красавицу для встречи Нового года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы не спешим с покупкой, пока свободны – ездим, смотрим, - рассказали супруги из Волгограда. Видимо, в период коронавируса, когда развлечений не так много, елочные базары отчасти компенсируют ограничения. – Возможно, остановимся на пихте.

Пойдем-ка и мы в редакцию готовиться к празднику. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, пихты в Волгоград привозят также из Дании. Конечно, они выглядят гораздо пышнее и наряднее без лишних украшений. Но и стоят соответственно. Одна пихта особенно произвела впечатление, как ценой, так и ростом в несколько метров: 30 тысяч рублей!

Пихта за 8 тысяч? Плюс новогодний стол, подарки для близких... Готовы раскошелиться? Зато красота-то какая! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Другие хвойные из этой же категории, но пониже и покомпактнее тоже стоят недешево: в районе 4 тысяч и выше. Кстати, на месте и упаковывают (100 рублей сетка).

Волгоградка шла мимо и решила прицениться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЕСТЬ СПРОС И НА ИСКУСТВЕННЫЕ

Но остаются и любители искусственных елок. В волгоградских гипермаркетах их валом, а в этом году некоторые поражают воображение и стоят в целом недорого, если учесть или многолетнюю «службу».

Искусственные ели тоже пользуются большим спросом. Фото: Юлия Данильченко

- Спрос есть. У нас искусственные стоят 2-4 тысячи, люди покупают, - говорит продавец одного из павильонов. – Но они красивые, сразу с гирляндами. В сетевых магазинах можно найти дешевле, но и попроще.

В популярных гипермаркетах купить метровую красавицу можно за те же 600 рублей. Всего лишь придется найти ей место для хранения (а это небольшая коробочка). Но есть и «элитные» неживые деревья, которые не всем по карману (от 20 до 80 тысяч рублей).

Отметим, что в Волгограде с начала декабря открылось 62 елочных базара. Цены, как и города, откуда привозят товар, могут различаться.