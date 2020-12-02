Елочные базары: где в Волгограде купить к Новому году елку

В этом году в Волгограде на десять елочных базаров больше, чем в прошлом году. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Волгограде уже запахло Новым годом: витрины украшают цветными гирляндами, в торговых центрах и магазинах ставят искусственные елки. Многие волгоградцы тоже решили нарядить дома раньше обычного – уж очень хочется приблизить окончание этого тяжелого года. Осталось дело за малым - купить елку. Сегодня, 2 декабря, в администрации Волгограда утвердили места, где будут расположены елочные базары. Всего их будет 62 площадки во всех районах города.

- По просьбам волгоградцев в этом году муниципалитет решил увеличить число точек по продаже хвойных деревьев. Более десяти точек добавили в Тракторозаводском, Ворошиловском, Центральном и Кировском районах, - добавляют «КП-Волгоград» в мэрии.

И уточняют, что елочные базары будут открываться по мере того, как будут готовы сами предприниматели.

Итак, где в Волгограде купить елку – список елочных базаров:

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН

- у дома №17 по улице академика Бардина,

- у дома №7 по улице Костюченко,

- у здания №6а по улице академика Богомольца (территория, прилегающая к торговому комплексу ООО «Союз-ЛТД»)

- у домов №6, №16 и №26 по улице Николая Отрады

- у дома №10 и у дома №3 по улице Кропоткина,

- у дома №22 по улице Ополченской,

- две точки у устроения №23а по улице Менжинского,

- несколько площадок у у рынка ООО «Рассвет» (вблизи от строения №12 по улице 95-й Гвардейской и строения №11а по улице Ополченской).

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- два елочных базара у домов № 36 и 38 по улице Титова,

- перед входом в ТК «Титовский»,

- на пересечении улиц Еременко и Библиотечной (напротив магазина «МАН»),

- на улице Еременко (у ТК ООО «Север»),

- у дома № 29 по улице 39-й Гвардейской,

- у здания №3а и домов №23 и №46 по улице Штеменко.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

- на перекрестке улиц Жирновсой и Полины Осипенко

- у дома № 59б по улице 51-й Гвардейской,

- на улице Раздольной у магазина «Магнит»,

- на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской,

- на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»),

- у здания №181д по улице Исторической,

-у дома №70 на бульваре 30-летия Победы (напротив ТРК «Парк Хаус»)

- на проспекте Жукова рядом с остановкой «Улица Хорошева» (по направлению в центр города),

- на улице Константина Симонова - у дома №21 и вблизи остановки «33-я школа»,

- у дома №8 по улице Римского-Корсакова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

- между домами №8 и №10 по улице Двинской,

- на улице Ткачева у домов № 3 и №12,

- у здания №34 по улице Новороссийской,

- у дома №51 по улице Пархоменко,

- в доме №20 по улице Двинской,

- на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

- на улице Кузнецкой вблизи у №26 и №71,

- на пересечении улиц Ельшанской и Ардатовской,

- на улице Елецкой у домов №1 и №21 (возле ТОК «Парус»),

- у дома №1а по улице Ростовской,

- на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой,

- на улице Профсоюзной (рядом с перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

- напротив дома № 4 по улице Малиновского,

- у дома №3 по улице Авиаторской,

- на проспекте Университетский (рядом с домами №90 и № 96),

- на пересечении улиц Туркменской и Тулака.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

- на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой,

- напротив дома №92 по улице Кирова,

- на пересечении улиц Курчатова и 64-й Армии.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

- на проспекте Героев Сталинграда у домов №1 и №49г,

- у дома №45а по улице Пролетарской.