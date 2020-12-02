Елочные базары: где в Волгограде купить к Новому году елку

В этом году в Волгограде на десять елочных базаров больше, чем в прошлом году.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Волгограде уже запахло Новым годом: витрины украшают цветными гирляндами, в торговых центрах и магазинах ставят искусственные елки. Многие волгоградцы тоже решили нарядить дома раньше обычного – уж очень хочется приблизить окончание этого тяжелого года. Осталось дело за малым - купить елку. Сегодня, 2 декабря, в администрации Волгограда утвердили места, где будут расположены елочные базары. Всего их будет 62 площадки во всех районах города.
- По просьбам волгоградцев в этом году муниципалитет решил увеличить число точек по продаже хвойных деревьев. Более десяти точек добавили в Тракторозаводском, Ворошиловском, Центральном и Кировском районах, - добавляют «КП-Волгоград» в мэрии.
И уточняют, что елочные базары будут открываться по мере того, как будут готовы сами предприниматели.
Итак, где в Волгограде купить елку – список елочных базаров:
ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН
- у дома №17 по улице академика Бардина,
- у дома №7 по улице Костюченко,
- у здания №6а по улице академика Богомольца (территория, прилегающая к торговому комплексу ООО «Союз-ЛТД»)
- у домов №6, №16 и №26 по улице Николая Отрады
- у дома №10 и у дома №3 по улице Кропоткина,
- у дома №22 по улице Ополченской,
- две точки у устроения №23а по улице Менжинского,
- несколько площадок у у рынка ООО «Рассвет» (вблизи от строения №12 по улице 95-й Гвардейской и строения №11а по улице Ополченской).
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
- два елочных базара у домов № 36 и 38 по улице Титова,
- перед входом в ТК «Титовский»,
- на пересечении улиц Еременко и Библиотечной (напротив магазина «МАН»),
- на улице Еременко (у ТК ООО «Север»),
- у дома № 29 по улице 39-й Гвардейской,
- у здания №3а и домов №23 и №46 по улице Штеменко.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
- на перекрестке улиц Жирновсой и Полины Осипенко
- у дома № 59б по улице 51-й Гвардейской,
- на улице Раздольной у магазина «Магнит»,
- на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской,
- на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»),
- у здания №181д по улице Исторической,
-у дома №70 на бульваре 30-летия Победы (напротив ТРК «Парк Хаус»)
- на проспекте Жукова рядом с остановкой «Улица Хорошева» (по направлению в центр города),
- на улице Константина Симонова - у дома №21 и вблизи остановки «33-я школа»,
- у дома №8 по улице Римского-Корсакова.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
- между домами №8 и №10 по улице Двинской,
- на улице Ткачева у домов № 3 и №12,
- у здания №34 по улице Новороссийской,
- у дома №51 по улице Пархоменко,
- в доме №20 по улице Двинской,
- на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
- на улице Кузнецкой вблизи у №26 и №71,
- на пересечении улиц Ельшанской и Ардатовской,
- на улице Елецкой у домов №1 и №21 (возле ТОК «Парус»),
- у дома №1а по улице Ростовской,
- на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой,
- на улице Профсоюзной (рядом с перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской).
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
- напротив дома № 4 по улице Малиновского,
- у дома №3 по улице Авиаторской,
- на проспекте Университетский (рядом с домами №90 и № 96),
- на пересечении улиц Туркменской и Тулака.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
- на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой,
- напротив дома №92 по улице Кирова,
- на пересечении улиц Курчатова и 64-й Армии.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
- на проспекте Героев Сталинграда у домов №1 и №49г,
- у дома №45а по улице Пролетарской.