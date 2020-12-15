Больше касс в магазинах, новогодние утренники без родителей: новые противокоронавирусные меры в постановлении губернатора Волгоградской области

В постановлении внесли изменения, чтобы на новый год в Волгоградской области не было взрывного роста заболеваемости коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса не сбавляет обороты. Продолжают действовать ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. И хоть меры сильно не ужесточаются, на регулярной основе вводятся изменения. Сегодня, 15 декабря, появилось обновленное постановление губернатора Волгоградской области №179. Согласно документу, магазинам и гипермаркетам рекомендовали увеличить число одновременно работающих касс. В преддверии нового года люди чаще делают покупки, что приводит к огромным очередям. Так что предпринимателям нужно избегать скопления покупателей на кассах. Также все новогодние акции должны длиться более продолжительное время, чтобы люди не устраивали столпотворения из-за подешевевших товаров. Правда, в постановлении не уточняется, насколько дольше должны действовать акции.

С середины до конца декабря в детских садах и школах дети готовят новогодние утренники. Учат стихи, разыгрывают сценки из сказок и мультфильмов. И все это для родителей, бабушек и дедушек. Но в этом году дошколятам и ученикам придется проводить утренники для самих себя, а также для своих воспитательниц или учителей. В постановлении губернатора образовательные учреждения просят проводить новогодние мероприятия в рамках одного класса или группы без приглашения родителей или родственников.

Новые требования к деятельности музеев, театров, кинотеатров. На праздниках у волгоградцев будет больше свободного времени. Поэтому почему бы не проводить досуг культурно? Но чтобы залы не были битком, их заполняемость не должна превышать более 50% от общей вместимости.

Регламентируется постановлением и работа фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. Места, где можно быстро перекусить с друзьями или семьей, и в будни достаточно многолюдны. Понятно, что на праздниках желающих съесть бургер, суши или блины с кофе будет еще больше. Поэтому в фуд-кортах должны быть разделение между зонами и информационные стенды о профилактике коронавируса. От сотрудников кафешек требуется дезинфекция столов и прилавков.

Напомним, ранее в Волгоградской области пенсионерам старше 65 лет губернатор продлил самоизоляцию до 24 января 2021 года.