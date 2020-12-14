Около месяца назад "Арсенал" и "Ротор" сыграли в Туле вничью. Фото: ПФК "Арсенал".

Подходит к концу первая часть сезона чемпионата России по футболу. Командам осталось провести по одной игре, а потом они уйдут на каникулы. В 19-м туре Российской премьер-лиги ожидается «матч жизни». На «Волгоград Арене» 16 декабря местный «Ротор» примет «Арсенал» из Тулы. Оба коллектива ведут борьбу за выживание. Поэтому победа нужна им как воздух. Сине-голубые наконец-то прервали безвыигрышную серию на родном стадионе, а «оружейники» не побеждают уже на протяжении семи туров кряду. «КП» дает прогноз на матч 19 тура чемпионата РПЛ Ротор – Арсенал.

«Ротор» наконец-то одержал первую победу в сезоне в Волгограде. В выходные в скандальном матче подопечные Александра Хацкевича одолели еще одного конкурента в борьбе за выживание «Уфу». А вообще волгоградцы в предыдущий раз выигрывали в родном городе в рамках РПЛ, страшно подумать, более 16 лет назад. 25 сентября 2004 года на Центральном стадионе «Ротор» взял три очка у «Ростова» (3:2). А потом вылет и длительное отсутствие в элите российского футбола. Сейчас сине-голубые остаются на последнем месте, но теперь их отставание от выше стоящих коллективов уже не кажется катастрофическим. У «Арсенала» дела тоже плохи. Перед игрой команд в первом круге в Туле «оружейников» возглавил Дмитрий Парфенов. Та встреча 7 ноября завершилась мирным исходом. А при нынешнем наставнике туляки еще не побеждали. Вообще у команды серия из семи матчей без побед, в которых два ничейных результата – как раз с «Ротором» и «Зенитом». В 18-м туре «канониры» уступили «Химкам» (0:1).

Волгоградская команда перед заключительным туром перед уходом на паузу занимает 16-е место, имея в активе 11 очков. Команда одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела 11 неудач. 8-30 – это забитые и пропущенные мячи. У «Арсенала» после 18-го туров 14 очков – коллектив располагается в таблице на 13-й строчке. Туляки в сезоне выиграли три раза, пять матчей свели к ничьей, проиграли в десяти встречах. Статистика забитых и пропущенных мячей – 17-29.

Между собой «Ротор» и «Арсенал» встречались четыре раза. У соперников по одной крупной победе, еще два матча завершались вничью. В игре первого круга в 14-м туре команды поделили очки, счет 1:1. У хозяев отличился Кирилл Панченко, за волгоградцев забил Данил Степанов. А еще сине-голубые в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Азата Байрыева. Статистика забитых мячей в личных дуэлях между «Ротором» и «Арсеналом» 7-6 в пользу «канониров».

По прогнозам букмекеров, фаворитом предстоящего матча является «Арсенал». На его победу коэффициент составляет 2,36. Выигрыш «Ротора» оценивается в 3,3. Коэффициент на ничью – 3,2.

У «Ротора» явно эмоциональный подъем. Долгожданная победа на «Волгоград Арене» прибавила команде настроения. А у туляков наоборот по результатам уныние. В четырех играх подряд подопечные Дмитрия Парфенова не забивают в ворота соперников, три поражения кряду – со счетом 0:1. Вряд ли матч в среду получится богатым на забитые мячи. Поле «Волгоград Арены» и морозная погода сейчас не благоволят к результативной дуэли. Как кажется, сейчас хороший шанс у сине-голубых одержать еще одну викторию. Прогноз «КП» на матч Ротор – Арсенал: победа хозяев со счетом 1:0.