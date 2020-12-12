«Ура рассвету среди ночи»: сторонники волгоградского времени записали обращение Владимиру Путину

У Царицынской оперы сегодня снова было многолюдно. Несколько сотен волгоградцев записали обращение президенту. Фото: Олег Николаев.

Отступать и мириться не собираются. Сторонники волгоградского времени не принимают решение Государственной Думы в третьем чтении перевести регион в московский часовой пояс. Сегодня, 12 декабря, активисты вновь собрались у Царицынской оперы, чтобы высказать свое мнение. Неделей ранее борцы за волгоградское время уже заявляли о своей позиции. Сегодня неравнодушных волгоградцев было даже больше – около трехсот человек, как минимум. Они не только несли транспаранты. Главной миссией было записать обращение Владимиру Путину. Активисты надеются, что их запись включат президенту во время его Прямой линии. Она состоится 17 декабря. Волгоградцы попросили главу государства оставить им местное время. Свою мысль они уложили в одну минуту.

Люди шли и с маленькими детьми. Фото: Олег Николаев.

Вообще собрание у Царицынской оперы длилось около часа, сообщает «КП-Волгоград». Некоторые горожане пришли даже со своими собаками, которые, похоже, тоже не рады смене часового пояса. На одном из питомцев был написан ироничный лозунг «Ура рассвету среди ночи». В очередной раз активисты скандировали персональные недовольства депутатам облдумы, которые поддерживали законопроект. Их фамилии звучали и во время записи обращения к президенту.

Против московского времени и некоторые домашние питомцы. Фото: Олег Николаев.

Во время собрания активистов дежурили наряды полиции. Но они наблюдали за происходящим со стороны и проведению мероприятия не препятствовали.

Напомним, 9 декабря депутаты Государственной думы в третьем чтении большинством голосов поддержали возвращение Волгоградской области во вторую часовую зону. 16 декабря инициативу областных парламентарием должны поддержать на заседании Совета Федерации. Если сенаторы также выскажутся за перевод стрелок, то законопроект подпишет президент. И тогда 27 декабря в 2 часа ночи волгоградцы начнут снова жить по московскому времени.