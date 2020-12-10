Стало известно, в каких поликлиниках и больницах Волгограда и области делают прививки от коронавируса

Прививки начали делать в 12 поликлиниках и больницах Фото: Геннадий БИСЕНОВ

10 декабря в Волгоградской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия доз препарата «Спутник V». Прививки начали делать медикам, учителям, работникам социальной сферы – всем тем, кто находится в зоне риска. В Волгограде и области открылись 12 центров для вакцинации. В областном центре прививки делают в поликлиниках №1, 2, 3, 4, 28, а также в больницах №7, 15 и 16. В Волжском уколы от коронавируса ставят в больнице имени Фишера. В Камышине вакцинация началась на базе горбольницы №1, а в Урюпинске и Михайловке - в районных центральных больницах.

Вакцина «Спутник V» транспортируется и хранится при низких температурах. Для этого в области закупили специальное транспорт и оборудование: 2 автомобиля, морозильные камеры, термоконтейнеры, медицинские хладоэлементы, термометры для морозильников, термоиндикаторы и другое оборудование, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Вторая партия вакцины поступит в область до конца декабря. Это еще 1156 доз.

Напомним, что прививку от коронавируса делают людям от 18 до 60 лет, которые не имеют хронических заболеваний. Одному человеку препарат колют дважды – перерыв между вакцинацией составляет 21 день.