Врач-реаниматолог из Ахтубинска скончался от коронавируса в Волгограде

Ивану Семирикову было всего 56 лет. Фото: автопортрет

Печальное известие пришло 7 декабря – в реанимации волгоградского инфекционного госпиталя скончался от коронавируса врач анестезиолог-реаниматолог из Ахтубинска, получивший мировое признание фотограф Иван Семириков. Волгоградцам он запомнился еще и тем, что волей случая оказался в Сбербанке 23 октября и не дал умереть на месте жестоко избитому из-за ссоры в родительском чате Роману Гребенюку.

Иван Семириков работал в «красной зоне», спасал людей не только на работе. Ему часто приходилось применять свои знания и умения на улице, на трассе, в аэропорту и в банке. Коронавирусом он заразился меньше месяца назад.

- COVID-пневмония, это очень тяжелое и коварное заболевание. В полной степени вот уже несколько дней осознаю это на своем опыте. И хотя все еще в самом начале, а состояние трудно описать, я понимаю, что все «погремушки» COVID припас впереди. Еще раз всех прошу - друзья, будьте осторожны и благоразумны, - еще недавно писал сам Иван в своем блоге.

Позже его супруга Татьяна сообщила: «Иван себя чувствует очень плохо. Он в Волгограде, в реанимации». Увы, старания коллег, молитвы друзей и родных не помогли.

Ивану Семирикову было всего 56 лет. Медицине он отдал более 30 лет. Работал в Ахтубинской районной больнице. Более десяти лет одним из главных увлечений для него стали фотография и путешествия. Его работы не раз отмечали на международных конкурсах. Мы планировали показать читателям лучшие из его последних работ, но не успели.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, друзья и коллегам Ивана Семирикова.