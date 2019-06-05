Врач-реаниматолог из Ахтубинска вошел в топ 50 лучших фотографов в мире

Кто-то учится на специальных курсах, делает тысячи снимков, чтобы добиться нужного кадра, часами работает в фотошопе. Но так и не поднимается выше обычного свадебного фотографа. Иван Семириков работает врачом-реаниматологом в обычной районной больнице города Ахтубинска. А в свободное время «ловит» в свой объектив то, мимо чего мы проходим мимо, обычную жизнь с необычной стороны. На этой неделе объявили итоги IV Международной фотопремии 35AWARDS.

Мужчина работает врачом-реаниматологом. Фото: соцсети

Серия из 4 фотографий «Письма в прошлое. Кампучия. Брату № 1» вошла в топ-35 лучших фотосерий года в жанре «Street/Reportage». А сам Иван попал в топ-50 сильнейших фотографов мира в номинации «Репортаж/Стрит фотография». Оценило жюри и его черно-белые снимки. До финала дошли две работы «Единение душ» и «На мели». Всего же на конкурс со всего мира прислали более 300 тысяч работ, участвовали больше 100 тысяч фотографов.

Серию "Письма..." астраханец создавал в Камбоджи. Фото: Иван Семириков

Жители Камбоджи пережили жестокую гражданскую войну. Фото: Иван Семириков

Дети растут в дикой нищете. Фото: Иван Семириков

Маленький мальчик на фоне черепов предков. Фото: Иван Семириков

- Я отправлял на конкурс 17 фотографий и две серии. Среди них были и пейзажи и репортажи. Но жюри выбрало репортаж. Я, в принципе, это и предполагал. Этот жанр получается у меня лучше всего, - рассказывает Иван.

Четыре работы серии «Письма в прошлое. Кампучия. Брату № 1» сделал, когда путешествовал по Камбоджи. Туристическая поездка почти сразу вышла из разряда: «посмотрите на храм, давайте осмотрим еще одну достопримечательность». Ивана интересовала жизнь. Государство все еще не отошло от кровопролитной гражданской войны, когда по желанию тирана были убиты миллионы людей. Люди оказались на грани выживания: в нищете, покалеченные войной, без надежды на будущее. Девочка, плывущая в тазике по реке, не потому что она решила побаловаться, а потому что это единственное средство передвижения. Мать с тремя детьми, у которых нет детства, а есть борьба за выживание. Покалеченные во время войны музыканты-инвалиды, которые дарят светлую музыку прохожим. Работы Ивана не просто красивый кадр, они заставляют зрителя думать.

Разруха не только в Камбоджи. Фото: Иван Семириков

Любимое увлечение не приносит Ивану особого дохода. На путешествия (по 2-3 поездки в год) он зарабатывает в районной больнице анестезиологом-реаниматологом. Кстати, профессия однажды пригодилась ему в дороге. Машина обогнала автобус, в котором он ехал, и ушла в кювет. Мужчина оказывал реанимационные действия до приезда "скорой" и после, когда фельдшеру стало плохо от увиденного на месте ДТП.

- Несколько раз мне платили за снимки и я потратил это на оборудование для съемок. Я считаю, что когда человек начинает зарабатывать фотографией, делать снимки, чтобы получить деньги, то теряется ощущение кадра. Фотограф думает не о том, что и как снимает, а сколько ему заплатят, - говорит астраханец. Настоящим фотографом я стал лет 10 назад. Хотя увлекался фотографией еще в школе, когда каждый кадр выверялся и ценился. Но я не фанат пленки, мне нравится «цифра», ее возможности.

Иван Семириков заставляет по-другому посмотреть на реальность. Фото: Иван Семириков

Семья поддерживает Ивана в его увлечении.

- Жена уже привыкла: если мы куда-то выезжаем, что я потерян для общения и компании. Когда беру в руки фотоаппарат, погружаюсь в другую реальность. А потом жена спрашивает: где ты это снимал, мы же были в одном месте. Важно уметь видеть. У людей глаз замыливается: слишком много забот, мыслей о насущном. А мне хочется своими снимками убрать всю эту шелуху, показать настоящее. Я надеюсь, что это у меня получается.