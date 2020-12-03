За "Ротор" играет Илья Жигулев, который арендован у "Краснодара". Фото: СК "Ротор".

За окном декабрь, но это не повод позабыть об отечественном футболе до весны. Чемпионат России продолжается. Впереди болельщиков ждет южное дерби. В 17-м туре Российской премьер-лиги «Краснодар» примет «Ротор». «Быки» будут на волне успеха после исторической победы в Лиге чемпионов. Волгоградцы подходят ко встрече после недельного подготовительного цикла. Матч пройдет на стадионе «Краснодар» 5 декабря в 19.00 по московскому времени (20.00 по волгоградскому). Кстати, это будет первая дуэль команд в истории. «КП» дает прогноз на матч 17 тура чемпионата РПЛ Краснодар – Ротор.

Над главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым сгустились тучи. Команда занимает всего лишь 10-е место в турнирной таблице. В восьми предыдущих матчах в РПЛ она одержала только 2 победы. И в Лиге чемпионов, куда клуб так стремился, дела шли не лучшим образом. Но все изменилось 2 декабря. «Краснодар» обыграл у себя дома «Ренн» и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. Остальные российские участники еврокубков этим похвастаться не могут. Так что в стане «быков» настроение сейчас улучшилось. Ну а «Ротор» после поражения от «Спартака» в предыдущем туре опустился на дно турнирной таблицы – на 16-е место. Команда борется, но не забивает, очки набирает со скрипом. И сине-голубые худшие в лиге по числу забитых мячей – 7 в 16-ти турах.

У «Краснодара» сейчас в активе 21 набранное очко, 6 побед, 3 ничейных результатов и 7 поражений. Статистика забитых и пропущенных мячей 24-19. У «Ротора» 8 очков. Подопечные Александра Хацкевича одержали одну победу, 5 раз разошлись с соперниками миром, потерпели 10 неудач. Статистика мячей 7-25.

Между собой «Ротор» и «Краснодар» никогда не играли. У волгоградцев был опыт встреч со второй командой «черно-зеленых» в ПФЛ и ФНЛ. Но не с основной. А игра первого круга в Волгограде, напомним, не состоялась из-за вспышки коронавируса у сине-голубых. Болельщики уже собрались у входа на «Волгоград Арену». Но примерно за час до стартового свистка им сказали: «Футбола сегодня не будет».

У букмекеров в предстоящей игре явным фаворитом является «Краснодар». На победу хозяев они дают коэффициент 1,42. Ничья оценивается в 4,7. А коэффициент на выигрыш «Ротора» – 7,8. В волгоградцев не верят.

«Краснодар» играет дома, это действующий бронзовый призер чемпионата страны, команда с отличным подбором игроков. Но победа над «Ренном» в среду, наверняка, забрала много сил и эмоций. С «Ротором» играть через 2 дня на третий. Конечно, волгоградцы должны выглядеть свежее. «Быки» могут увязнуть в плотной обороне гостей. Но матч вряд ли получится безголевым. Хозяева должны доказать свой класс. Прогноз «КП» на матч Краснодар – Ротор – победа черно-зеленых со счетом 2:1.