Светящаяся сказка

Фото: ООО «Сад Радости».

Основной продукт компании - зимние новогодние световые фигуры для парков и домов. Олени и лебеди, снеговики и пантеры, елочки и ангелы пользуются большим спросом в России и за рубежом.

Создающие настроение

От светящихся в темноте фигур невозможно оторвать взор! Они выглядят по-настоящему сказочными, легкими, волшебными. Но и днем, при свете солнца, они не теряют своей привлекательности и выглядят очень эстетично.

Фото: ООО «Сад Радости».

Секрет привлекательности – в ажурных сплетениях каркаса, на который крепятся лампочки и диоды. Ажур, которым выполнены световые фигуры, не только очень эстетично смотрится, а еще и придает им дополнительную прочность. Так что фигуры получаются вандалоустойчивые.

На сегодняшний день у компании имеется 6 патентов, в том числе один международный, световые фигуры прошли европейскую сертификацию, за что большое спасибо Центру поддержки экспорта.

Зарубежные поездки

Сотрудничество с ЦПЭ началось несколько лет назад и до сих пор приносит ценнейшие плоды. Так, в начале этого года, еще до пандемии, благодаря Центру поддержки экспорта компания «Сад Радости» со своей уникальной продукцией попала на выставку во Франфкурте.

Фото: ООО «Сад Радости».

- По пути туда у меня было чувство неуверенности, но я волновалась зря, – вспоминает директор ООО «Сад Радости» Ольга Ермаченко. - «Беллиссимо!» – выражал свое восхищение мэр небольшого итальянского городка. Немецкая компания купила наши образцы, а наши изделия внесли в свой каталог для продажи в Германии. Световые фигуры так понравились зарубежным партнерам, что по окончании выставки у нас на руках было 87 контактов компаний из разных стран, желающих купить их или стать представителями в своих городах.

В этом году благодаря финансированию со стороны ЦПЭ директор компании Ольга Ермаченко прошла обучение в центре Сколково, слушала интереснейшие лекции российских и зарубежных экспертов, изучала современные тренды, аналитику, прогнозы для бизнеса. Слушатели курса собрались в дружную команду и очень помогали друг другу, генерируя прекрасные идеи по развитию бизнесов.

А недавно «Сад радости» стал победителем 110-го регионального этапа премии для предпринимателей «Бизнес-Успех» Волгоградской области в номинации «Лучший женский проект».

История успеха

Свое начало Волгоградский Завод Декора (Производственная Компания «Сад радости») берет из 2009 года, когда его хозяева, увидели в магазине декор для сада китайского производства и подумали: почему бы самим не производить такие же? Сказано – сделано: начали выпускать свою продукцию, вытесняя с рынка китайскую. «Сад Радости» - это настоящий семейный бизнес: Ольга занимается маркетингом и продажей, ее сестра – производством, муж – главный изобретатель всех технологий, мама помогает с бухгалтерией, а дочь, владеющая несколькими языками, ведет экспортную работу. Всего в компании работает 40 человек: как постоянные, так и приходящие сотрудники.

Фото: ООО «Сад Радости».

- Наша задача — помочь людям создавать красоту и окружать себя красотой. Наша миссия — делать города краше, ярче и позитивнее! Когда человек окружает себя красивыми эстетичными вещами, он становится счастливее. Поэтому, можно сказать, что в масштабах страны мы не просто украшаем города, а поднимаем уровень счастья наших граждан. Ведь, когда настроение праздничное, то все проблемы уходят в сторону! – уверена Ольга Ермаченко.

Сегодня помимо световых фигур компания производит декор для сада - садовые фигуры, скульптуры, копилки из скульптурного гипса, каркасы топиари для создания зеленых скульптур, световой декор для благоустройства частных домовладений, городских парков и общественных территорий. С помощью этой продукции потребители могут создавать уникальные, красивые, непохожие, удивляющие ландшафты на своих участках, во дворах и парках.

Фото: ООО «Сад Радости».

«Сад Радости» поставляет свою продукцию в Краснодарский край, Сочи, Астрахань, Волгоград, Самару, Ставропольский край, Владивосток, Иркутск, Тверь и другие города России. А среди зарубежных партнеров – Казахстан, Белоруссия, США, Германия, Эстония.

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