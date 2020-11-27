Без улучшений: заболевшая бешенством школьница в тяжелом состоянии

Ребенок в реанимации. Фото: АВО

Вот уже пятый день волгоградские врачи спасают восьмилетнюю девочку с подозрением на бешенство. Еще в августе ребенка из Палласовского района укусила собака, которую семья взяла с улицы. Спустя три месяца у школьницы проявились симптомы бешенства. Для человека это заболевание смертельно в 100% случаев. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи инфекционного отделения детской областной больницы. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, девочка находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как крайне тяжелое, в последние сутки без улучшений.

Семья ребенка на учете не состояла. Однако родители не отреагировали на то, что девочку укусила собака, которую они подобрали с улицы. Пес бегал по поселку, контактировал с дикими животными. А спустя несколько дней после инцидента умер. Но и это не сподвигло мать обратиться к врачу или в ветслужбу. Только в конце ноября, когда ребенку стало плохо, его отвели к доктору. Но школьница уже успела покусать родных и медика из Палласовки. С предварительным диагнозом бешенство девочку перевели в больницу Волгограда. Но прогнозы неутешительные.

- Есть один способ предотвратить болезнь. Это вакцинация против бешенства. Не позднее 14 дня от момента укуса, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре. - Бешенство является неизлечимой болезнью, всегда заканчивается смертью.

Инкубационный период у человека длится от 12 до 100 дней, но бывает что и до года. Все зависит от возраста укушенного, состояния его нервной системы и количества попавшего в организм вируса. Развивается заболевание до двух недель, иногда чуть дольше. Смерть наступает внезапно, без агонии - от паралича сердца или дыхания.