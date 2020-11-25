В Волгограде пытаются спасти ребенка с бешенством

Ребенка три месяца назад укусила бродячая собака. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врачи областной больницы в Волгограде делают все возможное, чтобы спасти жизнь маленькой 8-летней девочки, которую доставили этой ночью из Палласовского района. Еще летом ребенка покусала бездомная собака, которую приютила семья. Но родители не обратились к медикам, даже тогда, когда пес сдох. Врачи предварительно поставили ребенку бешенство, симптомы заболевания у девочки уже проявились. Она покусала родных и медика из Палласовки.

Бродячую собачку семейство приютило этим летом. Отвести ее к ветеринарам никто и не подумал. Пес бегал по улицам, контактировал с дикими животными, а потом играл с детьми. В конце августа собака набросилась на 8-летнюю малышку и укусила ее за ногу. Отец был на заработках, а мать не стала обращаться к медикам. Только три месяца спустя она пришла с ребенком в местную больницу, когда нога начала гноиться, а дочке стало плохо.

- В понедельник вечером родители ребенка обратились в местную больницу. У девочки было недомогание и нагноение на ноге. Ребенка положили в стационар, а сегодня ночью перевели в областную детскую больницу в Волгоград. Роспотребнадзор и комитет ветеринарии уже провели расследования, результаты скоро будут известны, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

Ребенка уже проконсультировали главные специалисты региона. Врачи инфекционного отделения предварительно поставили два диагноза, но, скорее всего, у ребенка все же бешенство. А заболевание это, как известно, неизлечимо. Волгоградские врачи делают все возможное, но статистика неумолима.

Сейчас работают медики и с родными ребенка, которых девочка умудрилась покусать. Если с тех пор прошло более 10 дней, то прогноз и в этом случае будет неутешителен.

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Хотя последний случай заражения бешенством человека в регионе был зафиксирован еще в 2013-м году, случаи нападений и укусов – не редкость. Часто жертвами укусов собак становятся дети. А основные переносчики заболевания –лисы, енотовидные собаки, волки, а также домашние собаки, кошки и домашний скот.

Заболевание передается через слюну бешеного животного и не только при укусе. У людей заражение бешенством приводит к смерти. Исключения крайне редки. При укусе или подозрении контакта с больным бешенством животным, медики советуют немедленно обратиться в ближайшую больницу или травмпункт. На то, чтобы вести вакцину есть 10 дней. 40 уколов в живот, как раньше, сейчас делать не придется. Достаточно сделать 5 или 6 уколов по графику. Но если заболевание не предотвратить, все закончится летальным исходом.