ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России

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Журнал при составлении рейтинга оценивал условия труда, социальную и экологическую политику компаний, а также учитывал мнения экспертов. Например, блок «Сотрудники» включал следующие метрики: уровень заработной платы, возможности обучения, социальный пакет и условия труда. Блок «Общество» производил оценку возможностей компании по созданию новых рабочих мест и реализации социальных и инфраструктурных проектов.

В этом году журнал уделил особое внимание охране окружающей среды и произвел оценку уровня экологического менеджмента в компаниях - участниках рейтинга. По мнению экспертов Forbes, банк ВТБ является одним из лидеров в области кадровой политики и крупнейшим благотворителем среди финансовых компаний рейтинга.

Руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков отметил: «Мы очень горды тем, что ВТБ во второй раз входит в десятку лучших работодателей России по версии авторитетного журнала Forbes. На наш взгляд, это в полной мере отражает результат работы нашей команды по продвижению HR-бренда за последние два года. В дальнейшем мы продолжим предпринимать последовательные действия по усилению позиции банка с точки зрения привлекательности бренда и удовлетворенности сотрудников».