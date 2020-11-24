Дни Абсолютно Новой SKODA OCTAVIA в Волга-Раст-Октава с 5 по 13 декабря

Фото: Волга-Раст.

Как часто вы замечаете удивительные вещи, которые происходят у вас прямо здесь и сейчас? Ведь можно получить от жизни больше радости, если открыться впечатлениям, которые прежде казались несущественными. Посмотрите на привычные вещи по-новому, ощутите счастье в ежедневных радостях, прочувствуйте, что ценно настоящее.

Откройтесь впечатлениям вместе с Новой ŠKODA ОCTAVIA!

C 5 по 13 декабря 2020 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас посетить Дни Абсолютно Новой ŠKODA ОCTAVIA по адресу:

г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19А.

В программе мероприятия:

ŠKODA OCTAVIA - это абсолютно новый дизайн. Автомобиль смотрится неотразимо с любого ракурса. Он выглядит более мощным, возбуждающим эмоции и современным.

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA позволяет чувствовать комфорт и безопасность каждому члену семьи и ценить настоящий момент, отражая его в своих сердцах!

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.

Записаться на тест-драйв Вы можете по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте .

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