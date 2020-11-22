Что произошло после матча Ротор – Урал

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» и «Урал» не порадовали болельщиков забитыми мячами в матче 15-го тура РПЛ. Встреча на «Волгоград Арене» завершилась со счетом 0:0. О чем говорили после игры главные тренеры команд?

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев сказал, что его команда в Волгограде могла рассчитывать на победу.

- Я думаю, сегодня мы потеряли 2 очка, - отметил наставник уральцев на послематчевой пресс-конференции.

Юрий Матвеев. Фото: СК "Ротор".

Матч получился вязким с большим количеством борьбы. Футболисты переусердствовали в желании победить. Наверняка, и погода вмешалась в характер игры. В Волгограде валил снег.

- Было огромное желание, что у одной, что у другой команды взять 3 очка, - подчеркнул Юрий Матвеев. - «Ротор» наверняка хотел одержать первую домашнюю победу. Мы в конце создали два хороших момента. Но, к сожалению, не все получилось в наших атакующих действиях. Итог 0:0. Что есть, то есть.

«Ротор» впервые в сезоне в домашней встрече не проиграл. Первое набранное очко на «Волгоград Арене» - в какой-то степени исторический момент. Возможно, этого удалось добиться не только благодаря игре. «Ротор» на домашнем стадионе поменял локацию тренеров и запасных. Раньше они располагались на скамейке справа по телевизионной картинке, теперь слева. Такое изменение помогло, сказал главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер».

- Что-то менять надо. Решили поменять расположение тренеров и запасных на скамейке. Набрали первое очко дома. Значит, это пошло на пользу.

По мнению наставника сине-голубых 2 тайма отличались друг от друга. В первом было куда больше содержательного футбола, чем во втором.

- Первый тайм был более организованный со стороны обеих команд. Имели определенные моменты. Была игровая дисциплина. Мы хорошо использовали фланги, стандартные положения. Но не хватало последнего, предпоследнего паса. Где-то надо было использовать удары со средней и дальней дистанций. Во втором тайме был футбол ниже среднего уровня как со стороны нашей команды, так и со стороны «Урала». Было очень много брака. В концовке матча «Урал» за счет более опытных футболистов прижал нас. В последние минуты они контролировали мяч.

Александр Хацкевич. Фото: СК "Ротор".

Рулевой «Ротора» отметил, что игра во втором тайме была хуже по качеству из-за паузы на игры сборных. Оба коллектива делегировали в национальные команды по несколько игроков, которые вернулись не в оптимальном состоянии.

- Это было заметно, например, со стороны Давиташвили. Ему было тяжело во втором тайме. Функционально ребята, которые не были в сборных, выглядели неплохо. Степанов, который был в молодежной сборной, во втором тайме не так был активен. Он с нами провел только одну тренировку. Как и Зурико. Эти игроки у нас активны по левому флангу. Но сегодня во втором тайме активности было меньше.

Летом в состав «Ротора» из «Ростова» на правах аренды перешел полузащитник Александр Саплинов. Но до сих пор футболист не провел за сине-голубых ни минуты. Не готов.

- Все идет от тренировочного процесса. Если игрок не готов на тренировках, то он не готов и к игре. В матчах совсем другой ритм, динамика. Саплинов пропустил очень много. Он приехал к нам с травмой. Он не тренировался где-то месяц. Потом он заболел ковидом. Функциональной базы нет.

В составе «Урала» лидерами являются Эрик Бикфалви и Отман Эль-Кабир. Но в Волгограде они больше оказывались в тени. Опять дело в паузе на сборные, ну и в игре оборонцев «Ротора».

- Бикфалви всегда достаточно эффективно играет. Но видно, что он вернулся не в оптимальном состоянии после игр за сборную Румынии. Особой опасности он сегодня не представлял. То же самое можно сказать об Эль-Кабире. Обычно, он идет в обыгрыш, обостряет. Но сегодня этого не было. Конечно, это заслуга и наших защитников и опорников.