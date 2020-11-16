Долечивать пациентов с ковидом будут в санатории «Ергенинский»

Санаторий перепрофилируют под коронавирус с 18 ноября. До этого здесь размещали соцсаботников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все больше в Волгограде и области заболевших ковидом, все тяжелее состояние пациентов, попадающих в больницы. Их путь к выздоровлению долог. А инфекционных коек, оснащенных кислородным оборудованием, может и не хватить, хотя на сегодня их в регионе уже более восьми тысяч. К началу декабря в Волгоградской области подготовят еще тысячу мест для коронавирусных больных. В том числе двести из них - в двух корпусах санатория «Ергенинский» - одной из лучших здравниц региона. С 18 ноября 2020 года здесь будут долечивать пациентов с легкой и средней степенью заболевания COVID-19.

- Это уникальный оздоровительный комплекс, ему уже много лет. Замечательный воздух, более трехсот видов редких растений и деревьев, поэтому здесь очень хорошо дышится - прекрасное место для лечения, - считает главный врач больницы №11 Наталья Трубина. – Нам предоставили три здания, где мы разворачиваем инфекционный госпиталь. Первый корпус откроется уже с 18 ноября.

Медики осваивают новые СИЗы. Фото: АВО

Не хватает в Волгограде не только мест для больных, но и персонала ковидных госпиталей. Поликлиники, скорая, больницы – всюду врачи, медсестры и санитарки загружены до предела и уже полгода работают на износ. В этом плане с санаторием проще – здесь есть свой медперсонал, на подмогу им придут сотрудники клинической больницы № 11. Сейчас они проходят обучение под руководством врачей больницы № 4, которые с февраля 2020 года работают в «красной» зоне.

Все врачи, медсестры, санитары уже прошли спецподготовку. Сегодня перешли к практическим занятиям. Ведь даже спецкостюм для работы с коварной инфекцией нужно уметь быстро и правильно надеть и снять.

- Медицинские работники на передовой борьбы с коронавирусом и они тоже должны себя беречь. Как более опытные, мы приехали провести мастер-класс коллегам, показать как надеть костюм, как правильно войти, работать и, самое главное, выйти из «красной зоны», чтобы не заразиться, - рассказывает старшая медсестра больницы №4 Вера Чаусова.

Ведь каждый десятый заболевших коронавирусом в регионе – это медик. Есть и свои хитрости. Например, очки в "скафандре" запотевают. Но врачи придумали, что можно натирать их мылом и спокойно работать.

- Это сложно, впервые для многих. Но у нас хорошие наставники. Работать госпиталь в санатории будет как подразделение 4-й больницы Тракторозаводского района. Мы будем принимать здесь больных именно из инфекционного госпиталя №4. Приезжать они к нам будут уже со средней и легкой степенью тяжести, - подчеркивает Наталья Трубина.

Пациентам, которым уже не нужен кислород, будут не только давать таблетки и делать инъекции, но и заниматься с ними лечебной физкультурой, проводить реабилитацию. Второй корпус рассчитан на 80 мест, третий задействуют при необходимости, если ситуация с коронавирусом в регионе того потребует.

В санатории пациентов ждут комфортные палаты. Фото: АВО

- Оборудованием санаторный госпиталь полностью обеспечила четвертая больница. Здесь новые койки и тумбочки, которые легко обрабатывать. На случай ухудшении состояния ковидных пациентов, есть и кислородная станция, - отмечает главврач.

А пока власти думают и о том, чтобы выдавать бесплатные лекарства всем заболевшим коронавирусом, а не только волгоградцам 50+, многодетным семьям, беременным и детям-инвалидам. Обойдется это в солидную сумму, поэтому власти региона сейчас просчитывают потребности и возможности.