В Волгоградской области хотят всем ковидным больным выдавать бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства принесут на дом тем, кто лечится от коронавируса амбулаторно. Правда, пока это всего лишь идея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области хотят обеспечить бесплатными лекарствами всех, кто заболевает коронавирусом – не только в стационарах, и не только людей старше 65-летнего возраста, а вообще всех ковидных пациентов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 16 ноября, на оперативном совещании поставил такую задачу своим подчиненным. Пока он попросил рассчитать, во сколько эти затраты обойдутся региональному бюджету и определиться со сроками реализации данной инициативы.

Напомним, что на данный момент бесплатные лекарства от коронавируса получают пенсионеры, беременные, члены многодетных семей и ветераны. Всем остальным пока приходилось изрядно попотеть в поисках нужных препаратов. Правда, на данный момент ситуация с поставками лекарств в аптеки региона улучшилась: сформирован необходимый запас, и он постоянно пополняется. В аптеках, действительно, появились градусники и даже популярный нынче Азитромицин.

Кроме того, в Волгограде и области увеличат число центров, где будут оказывать медпомощь ковидным пациентам. Речь идет не только об увеличении коечного фонда (который на данный момент составляет 8 тысяч коек, а к декабрю добавят еще тысячу). Глава региона поставил также задачу – «организовать работу центров центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями на базе поликлиник». Срок дал до 1 декабря 2020-го.

Кстати, под реабилитационный центр для пациентов, перенесших коронавирус, отдали санаторий «Ергенинский» (Кировский район Волгограда). Здесь будут долечивать тех ковидных пациентов, кто уже не нуждается в кислородной поддержке. Сюда людей будут переводить из ковидных госпиталей.

Еще одна тема, которой коснулся губернатор области на оперативном совещании, - вакцинация от гриппа и COVID-19.

От гриппа на сегодняшний день привились уже почти 60% жителей Волгоградской области, и вакцинация еще продолжается. А в конце ноября-декабре в регион поступит и вторая партия вакцины от коронавируса.

- Создать на базе каждого из восьми медицинских амбулаторно-поликлинических организаций прививочные центры, которые будут оборудованы всем необходимым для хранения вакцины. Подготовить медперсонал, который будет вести работу в этом центре, - поставил еще одну задачу подчиненным Андрей Бочаров.