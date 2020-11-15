В реанимации волгоградской больницы скончалась пострадавшая от взрыва газа девушка

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Накануне, 14 ноября, в Волгограде умерла 23-летняя девушка, которая пострадала во время взрыва газа в своей квартире. Медики 25-й больницы боролись за жизнь Виктории Филипповой более двух недель. Со множеством ожогов лица, туловища и конечностей различной она поступила в отделение 27 октября, когда в ее квартире произошло ЧП. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

Девушка проживала вместе с супругом в многоэтажке на улице Санаторной. Квартиру она получила как сирота. Знакомые Виктории написали в социальных сетях, что она готовилась стать кинологом, заканчивала обучение.

В облздраве добавили, что сотрудники газовой службы, которые проводили проверку оборудования, продолжают находиться на больничных койках. У мужчины и женщины также различные ожоги. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, взрыв газа в квартире на улице Санаторной, 16 произошел вечером 27 октября. ЧП случилось во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования. Ожоги получили 3 человека.