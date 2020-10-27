В Волгограде в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 27 октября в жилом доме в Кировском районе Волгограда прогремел взрыв бытового газа. Происшествие произошло в новостройке на улице Санаторной, 16. По предварительной информации, ЧП произошло во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования. Очевидцы сразу заявили о пострадавших. Эта информация подтвердилась. В результате воспламенения газовоздушной смеси два работника специализированных организаций и 23-летняя хозяйка квартиры получили ожоги лица, туловища и конечностей различной степени тяжести, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. «Скорая» увезла их в больницу.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка. Экстренные службы уточняют все обстоятельства произошедшего. По факту воспламенения бытового газа в квартире проверку начала прокуратура Волгоградской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий АО «Волгоградгоргаз»:

- 27 октября на пульт аварийно-диспетчерской службы АО «Волгоградгоргаз» поступило сообщение о хлопке газа по адресу ул. Санаторная, д.16. Оперативно прибывшая на место инцидента газовая служба обнаружила, что компанией ООО «Техносервис» производился первичный пуск газа по стояку в новостройке. В результате нарушения правил проведения газоопасных работ сотрудником данной компании, в одной из квартир произошел хлопок газа. В настоящее время газоснабжение 9 квартир по стояку временно приостановлено. Договор на проведение технического обслуживания газового оборудования в данном доме заключен со сторонней организацией, которая будет заниматься восстановлением газоснабжения.