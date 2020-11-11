От коронавируса погибли два жителя Волгограда

Усилия медиков не помогли пациентам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Список жертв коронавируса в Волгоградской области продолжает расти. 11 ноября число официально подтвержденных смертей от ковида увеличилось на 2 и достигло 235. От вируса умерли мужчина и женщина из Волгограда. При поступлении в стационары у них были диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

У 68-летней волгоградки врачи не смогли установить дату и способ заражения коронавирусом. Она попала в тяжелом состоянии в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, органов дыхания.

Житель областного центра при первых признаках болезни пошел в поликлинику. Медики по итогам обследования приняли решение отправить 63-летнего волгоградца на госпитализацию в 4-ю клиническую больницу. Он страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на оказываемую помощь, даже в условиях реанимации, медикам не удалось спасти пациентов.