Глава волгоградского облздрава ушел на больничный с коронавирусом

Анатолий Себелев пока работает руководит волгоградским здравоохранением из дома. Фото: облздрав.

В Волгоградской области от коронавируса не смог уберечься главный человек, ответственный за медицину в регионе: глава комитета здравоохранения Анатолий Себелев. Как подтвердили «КП-Волгоград» в облздраве, чиновник ушел на больничный, он на амбулаторном лечении.

Заподозрив первые признаки заболевания, Анатолий Себелев изолировался в своем кабинете, и два дня назад проводил брифинг оттуда, а не из пресс-центра. До этого глава облздрава участвовал в брифинге для журналистов в конце прошлой недели, сидя за одним столом с главным санитарным врачом Волгоградской области Ольгой Зубаревой. Уже тогда все заметили, что во время своего выступления он срывается на кашель. Но дисциплинированно всегда носил маску.

На время больничного исполнять обязанности Анатолия Себелева будет его первый зам Ирина Карасева. Так же на рабочем месте еще один заместитель главы облздрава Николай Алимов.