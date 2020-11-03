Опека и прокуратура проверят волгоградскую семью, где из мальчика «изгоняли беса»

В семье считают, что в мальчика вселился дьявол, и исгоняли его, как могли. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня в село Гусевка Волгоградской области потянулась целая вереница проверяющих – чиновники, полиция, органы опеки… А все из-за видео, попавшего в сеть, где запечатлено, как родители «изгоняют беса» из своего 10-летнего ребенка. Вот и прокуратура заинтересовалась этой семьей.

- Прокуратура организовала проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям законных представителей мальчика, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сказано в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

Тем временем, в семью уже наведался психолог, который пообщался с мальчиком. Решено, что школьника отправят на полноценное медицинское обследование в Волгоград. А представители органа опеки взялись за родителей. Решать ситуацию будут коллегиально.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - добавляют в прокуратуре.

Напомним, в сеть попало видео с обрядом экзорцизма, который родители проводят над сыном. Отец крепко скрутил ребенка на кровати, а мальчишка орет истошным криком. Мать в это время бегает вокруг с причитаниями, и то чесноком намазывает сына, то святой водой окропляет. Родители уверены, что в мальчишку вселился дьявол. Они и икону на него наставляли, и в церковь водили. Говорят, ничего не помогает. Но у окружающих другое мнение - ничего странного в поведении ребенка они не замечали. Мол, обычный мальчишка, только немного балованный.