Чеснок, крест, святая вода, иконы: под Волгоградом родители «изгоняли беса» из 10-летнего школьника

Из 10-летнего ребенка изгоняли "демонов" свечами, иконами и святой водой. Фото: Александр ГЛУЗ

Семья Орловых* из Волгоградской области уверена: в 10-летнего Илью вселился демон. Приступы, судороги, рычание – вот, что навело родственников на подобные мысли. Они даже записали видео с доказательством своей правоты и вместо того, чтобы обратиться к традиционной медицине или психологам, пытались изгонять бесов подручными средствами. «Комсомолка» разузнала подробности этой жуткой истории.

КРЕСТ, ЧЕСНОК, СВЕЧИ: ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ!

Вот, что запечатлено на видеозаписи. Действие происходит в доме Орловых.

- Когда я начинаю разговаривать, смотрите, - на фоне женского голоса, 10-летний мальчик по имени Илья кричит, воспроизводит рычащие звуки. При этом его на диване скручивает мужчина. – Тихо…

- Я же руки держу же, - говорит он, а ребенок пытается вырваться из оков.

- Нет, это надо вызывать кого-то, так дело не пойдет. А потом монастырь, монастырь и монастырь…

Мужчина хватает мальчика за голову, а снимающая на телефон страшную и странную запись женщина просит намазать крест святой водой, потом принести чеснок и зажечь свечу, чтобы на «некоторое время избавить» Илью от страданий, которые, по мнению семьи, ему причиняет нечистая сила.

- Они же, бесы (боятся) чеснока. Я не знаю, что делать, - причитает оператор.

Пока мальчик вырывается и рычит, за всем происходящим наблюдает его маленькая сестренка, которой на вид года три.

- Меня еще кто-то держит за руку, - истошно кричит Илья.

Родственники суетятся, просят принести хоть что-нибудь «исцеляющее». На следующем отрезке видео картина не менее жуткая: пока женщина держит Илью, тот снова вырывается, его тело ломает, он задыхается и говорит, что боится света.

- Икону показываю, смотрите! – говорит снимающая видео селянка. – Это шутки? С вас предостаточно.

Илья отворачивается, его тело сводят судороги, словно он боится святого образа.

НЕДАВНО ПЕРЕЕХАЛИ

Семья Орловых, о которой идет речь, около года назад переехала в село Гусевка. По словам местных жителей, они живут рядом с администрацией, никаких странностей за ними до этого случая не замечали. Семья полная, мама и папа воспитывают двух детей – мальчика и маленькую дочь. Как только пятиклассник ушел на каникулы, всплыла непонятная «бесовщина», которая творится за стенами его дома. Вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, взрослые пошли «изгонять демонов» в монастырь.

- Я бы не сказала, что ребенок одержим. Они обратились к нам с просьбой изгнать бесов, но это не наша компетенция. Мы пригласили всю семью на исповедь. Они исповедовались, причастились. Ребенок выглядел вполне нормальным, не бесноватым. Я видела бесноватых, поверьте, они ведут себя иначе. И бесноватый не стал бы причащаться, - уверена настоятельница Гусевского женского монастыря Игумения Серафима.

По словам настоятельницы, мальчик приходил в монастырь несколько раз, вел себя вполне обычно, как десятилетний ребенок. Сидел за общим столом на трапезе и выглядел спокойным, здоровым. Более того, в школе его тоже характеризуют положительно.

- Я общалась с директором после того, как узнала о ситуации. Какую цель преследуют родители? Видно, как ребенка скручивали, может, он кричал от боли? В любом случае мы готовы пообщаться с семьей, провести духовную беседу, - резюмировала настоятельница Игумения Серафима.

Директор школы, куда ходит Илья, тоже отзывается о якобы «бесноватом» мальчике положительно. Учился он нормально, были некоторые проблемы по одному предмету, но у кого их не бывает?

Единственное, Илья часто баловался, привлекал к себе внимание.

- Он вел себя как обычный мальчик, только бесился слишком, но такого, как на видео, ни разу не было, - рассказала одна из школьниц.

Так и директор охарактеризовала учащегося: «привлекал чрезмерное внимание».

- Но в остальном он был нормальным. Вот на 9 мая участвовал в конкурсе рисунков. Когда учились дистанционно, всегда сдавал домашнее задание вовремя. Сейчас с семьей активно работает социальный педагог, - уточнила директор школы Татьяна Михайловна.

К ДЕЛУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ОРГАНЫ ОПЕКИ

Возможно, в этом и кроется весь секрет – в привлечении внимания? Однако мама утверждает, что «все будет хорошо», но сами родители не спешат за помощью к тем, кто мог бы объяснить происходящее: врачам, психологам.

Однако на ситуацию сразу же отреагировали органы опеки и КДН. Они и до этого работали с семьей, так как школьник иногда выходил за рамки правильного поведения и был гиперактивным.

- С первого дня органы опеки и попечительства Ольховского района, а также КДН привлечены к работе с этой семьей. Так как живут они в селе недолго, ничего о них сказать не могу – семья как семья была до этого инцидента, - рассказала заместитель главы Ольховского муниципального района Наталья Бассанская.

Как бы это не прозвучало странно, но для семьи Орловых внимание со стороны органов стало… неожиданным. Возможно, сотрудники опеки и попечительства разберутся в непростой ситуации эффективнее, чем сами родственники, поставившие на ребенке клеймо «одержимого».

Лишь после этого взрослым пришлось перестать изображать героев фильма ужасов и приступить к решительным действиям, чтобы выяснить причины такого состояния ребенка.

- До этого случая семья не привлекала особого внимания. Муж работал в Ольховке на стройке, потом, знаю, остался без работы. Супруга его редко из дома выходила, - рассказал глава поселка Александр Зиновьевич. – Я однажды возил их в ЦРБ – Илья подвернул ногу. Никаких странностей не заметил. Сегодня его повезли к врачам, к психологам.

Сам отец Александр отказался как-либо комментировать ситуацию.

- Я не хочу об этом разговаривать. Просто не хочу и все, - заявил он журналисту «КП».

Да и бабушка Ирина, которая красочно описывала мистические явления, происходящие в их доме, при намеке на физический недуг внука резко оборвала диалог.

- Мы и так чуть детей не лишились, когда обратились за помощью! Если вы считаете, что у него может быть эпилепсия, то нам не о чем говорить!

*фамилия героев публикации изменена в рамках законодательства.