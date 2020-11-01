Что произошло после матча Ротор – ЦСКА

"Ротор" угрожал воротам ЦСКА, но проиграл. Фото: СК "Ротор".

ЦСКА одержал минимальную победу в гостевой игре с «Ротором» и после 13-го тура Российской премьер-лиги стал лидером чемпионата. О чем говорили после встречи ее участники?

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, конечно, рад набранным трем очкам. Кроме результата, он отметил и действия своих подопечных. Они играли так, как надо.

- Мы хорошо сегодня смотрелись, команда была сбалансированной. - Хорошо играли и в обороне, и в атаке. Мы мало что позволили создать у наших ворот.

«Ротор» в первом тайме доставлял проблем воротам красно-синих. Неоднократно в игру вступал Игорь Акинфеев. А после перерыва атакующий порыв волгоградцев спал. Тем не менее, Виктор Ганчаренко хотел бы, чтобы его команда забила еще.

- Могли для более спокойной концовки забить второй гол, предпосылок, чтобы забить во втором тайме было несколько. А если ты не забиваешь, напряжение висит до конца игры, что и происходило. Любой отскок, рикошет, нестандартное действие могло привести к опасному моменту у наших ворот. Тем не менее, мы по делу сегодня обыграли «Ротор».

Виктор Ганчаренко отдал должное «Ротору». По его словам, новичок РПЛ по игре сейчас не явный аутсайдер. Легко ЦСКА на «Волгоград Арене» не было.

- Все команды, которые выходят из ФНЛ, развиваются по одному и тому же принципу. Сначала они привыкают к премьер-лиге, потом становятся крепкой командой, которую нелегко обыграть. Можно вспомнить, как тяжело набрал здесь очки «Спартак». Может быть, потеря уверенности привела к тому, что «Ротор» находится внизу.

Что касается лидерства ЦСКА, Виктор Ганчаренко отнесся к этому спокойно.

- Нужно побеждать. Надо выигрывать в каждом матче, тогда будем наверху.

В Волгоград вместе с красно-синими прилетел полузащитник Ильзат Ахметов. Но в заявку на матч он не попал. После финального свистка ЦСКА сообщил, что хавбек почувствовал недомогание – у него выявили почечные колики. Врачи решили его поберечь.

Что касается «Ротора», то волгоградцы играют не так, как в первых матчах сезона. Команда не ставит автобус у своих ворот. Наоборот, очень смело бежит вперед даже в дуэлях с лидерами. Давление на ворота ЦСКА было предостаточно, о чем и сказал Александр Хацкевич – главный тренер «Ротора».

- У нас была фланговая игра, футболисты наносили удары со средней и дальней дистанции. Старались атаковать за счет индивидуальных действий, был момент в конце первого тайма. Жаль, не довели его до логического завершения. А исполнительское мастерство Дзагоева – на высоком уровне. Он здорово пробил во время гола.

Во втором тайме, по мнению Александра Хацкевича, качество футбола было похуже для наставников. Хотя, возможно, именно такая игра по душе зрителям, когда соперники разбегаются в свободные зоны друг друга.

- Пошел футбол 5 на 5 в исполнении двух команд. Структуры игры не было. Может быть, такой футбол нравится болельщикам. Когда было много пространства и свободных зон, у нас не получался пас от защитников при выходе из обороны.

Кое-кому из игроков «Ротора» даже «прилетело» от наставника команды.

- У Олега Кожемякина было много брака.

Виктор Ганчаренко говорил, что в концовке игра была нервной, потому что счет был скользкий. И Александр Хацкевич отметил, что под занавес встречи сине-голубые поддавливали.

- В конце, может быть, у нас были моменты и подходы. Но к нашему сожалению у ЦСКА есть опыт. Москвичи уверенно довели дело до победы.

Во втором тайме у «Ротора» снизилась интенсивность игры. Подсела команда? А ведь ЦСКА чередует матчи чемпионата с еврокубком и справляется с нагрузкой. Александр Хацкевич говорит, что играть через два или три дня, на самом деле, даже проще, чем раз в неделю.

- Когда я был главным тренером киевского «Динамо» и когда мы играли через два дня на третий или через три дня на четвертый, то тонус у команды был лучше. Нам не хватает усиления футболистов, которые выходят на замены.

«Ротор» не смог сегодня рассчитывать на своего основного защитника Седрика Гогуа. Он получил травму во встрече с «Локомотивом». Тренерский штаб решил его поберечь. А ведь ивуариец точно бы играл самоотверженно с ЦСКА. Права на футболиста принадлежать красно-синим. Седрик хотел бы доказать, что может играть и в составе лидера РПЛ.

- Мы не стали рисковать его здоровьем, потому что у него было повреждение. И его можно было усугубить. Тогда бы мы потеряли Гогуа до конца сезона. Также пока лечится Армен Манучаряна. У него высокая температура, болеет ангиной.