"Ротор" много владел мячом, но забить не удалось. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вторая подряд игра с грандом отечественного футбола после победы над «Локомотивом» уже не выглядела для «Ротора» чем-то сверхъестественным. ЦСКА в начале встречи пытался показать силу и взять мяч под свой контроль. Да, москвичи владели территориальным преимуществом, но не большим. «Ротор» не закрылся в глухую оборону, а смело бежал вперед.

СМЕЛЫЙ «РОТОР»

Пространства в обороне у ЦСКА были. И первые опасные моменты появились именно у ворот Акинфеева. Уже на 7-й минуте Давиташвили легко расправился с Фернандесом, усадив финтами защитника сборной России на пятую точку в своей штрафной. Затем Зурико нанес мощный удар по воротам, но Акинфеев был на месте. Пристреливались у другие игроки местной команды. Жигулев, Песегов, Давиташвили при большей удачи могли свои удары превратить в забитые мячи. Но не получалось. У ЦСКА были проблемы со входом в чужую штрафную. Влашич, Сигурдссон, Кучаев били со средней дистанции, но мимо.

Зурико демонстрировал чудеса скорости. Фото: Екатерина СИМОХИНА

VAR ПРОТИВ НАРУШЕНИЙ

В начале встречи мяч оказался в воротах «Ротора». Фернандес переправил игровой снаряд в сетку. Но лайнсмен сразу же поднял флажок, сигнализируя офсайд. Система видеопомощи арбитрам подтвердила положение вне игры у защитника сборной России. А в середине первого тайма Сигурдссон ворвался в штрафную «Ротора» и упал. По мнению полузащитника, его зацепили соперники. Но главный арбитр Кукуян сразу же показал желтую карточку именно «армейцу» за симуляцию. И снова VAR подтвердил правоту судей в поле.

ЦСКА привез в Волгоград звезд отечественного футбола. Фото: Екатерина СИМОХИНА

СПУСТЯ 16 ЛЕТ У ЦСКА ТОТ ЖЕ ВРАТАРЬ

Пока «Ротор» прозябал в низших дивизионах на протяжении 16 лет, команда не встречалась с ЦСКА в Кубке России. То есть друг с другом соперники не встречались с момента вылета сине-голубых из премьер-лиги в 2004 году. Последний матч в Волгограде датирован 1 мая 2004 года. Тогда красно-синие добились волевой победы со счетом 3:1 благодаря хет-трику Ивицы Олича. У «Ротора» мяч в активе Владимира Радкевича, который поразил ворота, защищаемые… Акинфеевым. Игорь уже тогда был первым номером ЦСКА. А еще в той встрече за москвичей играл Юрий Жирков, продолжающий выступление за «Зенит».

Задачей Ротора было сдержать Влашича Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАКОНЧИЛ ВЫСТРЕЛ ДЗАГОЕВА

ЦСКА, понимая, что в защите «Ротора» не так много лазеек, прибегал к ударам из-за штрафной. И одна из таких попыток стала роковой для хозяев. Сигурдссон сместился с левого фланга в центр, отдал пас на набегающего Дзагоева. Алан не стал принимать мяч, а с 20-ти метров в касание пустил его в ворота. Удар был мощным и точным, Чондрич не спас. Взятие ворот произошло на 41-й минуте.

Чондрич много раз спасал свои ворота. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВТОРОЙ ТАЙМ БЕЗ ВОРОТ

До перерыва команда частенько угрожали воротам друг друга, хоть Чондрич и Акинфеев и не трудились в поле лица. Но моменты были. А во втором тайме атакующая прыть соперником убавилась. Они, конечно, бежали вперед, были удары. Несколько раз вступал в игру голкипер «Ротора». Но реальных угроз не было.

Ротор играл на равных. Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЕЛОРУССКОЕ И ХОРВАТСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Этот матч ознаменовался двумя интересными противостояниями. Во-первых, играли команды двух белорусских специалистов: Александр Хацкевич против Виктора Ганчаренко. И в этой дуэли, судя по счету, победа осталась за рулевым красно-синих. Ведь его команда победила. Также была дуэль двух хорватов: Чондрича и Влашича. А в ней первенствовал голкипер сине-голубых. Его соотечественник, игрок сборной Хорватии, неоднократно угрожал владениям. Но забить так и не смог.

Иногда мяч догонял футболистов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИТОГ

Матч завершился минимальной победой ЦСКА благодаря голу Дзагоева в первом тайме. Москвичи не показали сверхскоростей, держа в голове матч Лиги Европы с «Фейенордом» 5 ноября. Но главное, что достигнут результат, который вывел ЦСКА на первое место в чемпионате России.

В РПЛ «Ротор» свой следующий матч проведет 7 ноября в Туле с «Арсеналом». ЦСКА 8 ноября примет «Ростов».