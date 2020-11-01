Умер экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Николай Максюта меньше месяца назад потерял супругу Фото: Андрей МИРЕЙКО

1 ноября перестало биться сердце бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Он скончался на 74-м году жизни в одной из больниц Москвы. «КП-Волгоград» это подтвердил Юрий Сизов, который с 2001 до 2010 года был первым заместителем главы администрации Волгоградской области по взаимодействию с областной Думой.

- Его не стало около часа назад, - сообщил Юрий Сизов в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

По его словам, причиной смерти, возможно, стали проблемы с сердцем. Недавно Николай Максюта переболел коронавирусом, а 8 октября из-за продолжительной болезни потерял свою супругу Лидию Андреевну. Он не смог приехать на похороны жены из-за ковида, и меньше чем через месяц умер сам. Похороны Николая Максюты, скорее всего, состоятся в Волгограде.

Николай Кириллович Максюта родился 26 мая 1947 года в селе Захаровка Кировоградской области. Возглавлял Волгоградскую область с 1997 по 2010 годы. Затем до 2014 года он был членом Совета Федерации. Николай Максюта имел множество наград и званий: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета, Орден «Знак Почёта», Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

Администрация Волгоградской области возьмет на себя организацию и проведение похорон экс-губернатора Николая Максюты. Губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования родным Николая Кирилловича и поручил организовать прощание своему заместителю Геннадию Шевцову.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Николая Максюты.