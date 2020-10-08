Умерла супруга бывшего волгоградского губернатора Николая Максюты

Николай Максюта всегда очень бережно относился к супруге. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне ночью не стало жены экс-губернатора Волгоградской области Николая Максюты. Лидия Андреевна Максюта давно болела и в последнее время лежала в больнице в Обнинске, где с помощью уникального оборудования рассчитывали победить болезнь. Там и скончалась в возрасте 76 лет. Друзьям семьи в Волгограде уже сообщили эту печальную новость. Точное время похорон еще не известно, но скорее всего, прощаться с Лидией Андреевной будут в субботу на кладбище в Красноармейском районе.

В Волгоград Лидия Андреевна приехала вместе с мужем Николаем Кирилловичем в начале 70-х, когда его прислали работать на волгоградский судостроительный завод. Лидия была рядом, когда Николай Максюта стал директором этого завода, председателем думы, и, конечно, стала первой леди региона, когда в 1996 году Николая Кирилловича выбрали главой администрации Волгоградской области. Лидия работала в музее и занималась семьей, в то время как ее муж строил политическую карьеру. Он признавался, что всем занималась жена – ему было просто некогда. Появилось время уже только на внучек. Ее нечасто видели на мероприятиях, но, конечно, она присутствовала на инаугурациях супруга, а его трижды переизбирали главой области. К супруге экс-губернатор всегда относился бережно.

У Николая и Лидии Максюты двое детей – дочь Елена и сын Кирилл, и четыре внучки. Сейчас переживают тяжелую потерю. «Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким.