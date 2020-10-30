На складах есть, в аптеках – нет: в волгоградском облздраве пояснили отсутствие лекарств от ковида

Некоторые лекарства исчезли с аптечных прилавков, ажиотаж нарастает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НЕТ В НАЛИЧИИ: ….» - вместо троеточия следует перечень лекарственных препаратов, которые сегодня чаще всего используют для лечения коронавируса. Такие объявления развесили во многих волгоградских аптеках, чтобы люди лишний раз не спрашивали и не стояли в очередях. «КП-Волгоград» уже писала об аптечном ажиотаже в городе. С тех пор прошла неделя, сегодня 30 октября, а ситуация мало изменилась. В отдаленных районах и вовсе усугубилась. Например, в Николаевске нужный антибиотик уже не найдешь ни в одной аптеке, а больных ковидом становится больше с каждым днем.

- Проблема действительно есть, - не стала отрицать заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова, но тут же ретировалась, - к сожалению, решение этого вопроса находится не в компетенции региона. Связано это с обязательной маркировкой медпрепаратов – из-за нее возникли задержки. Сейчас оператор «честного згнака» уже выпустил новый программный продукт, который позволяет провести лекарственные средства через систему маркировки в более ускоренном режиме. Эта работа уже ведется и, надеюсь, что буквально в ближайшие дни эта проблема будет решена.

Чиновница заверяет, что необходимые лекарства в регион поступают, но в первую очередь их распределяют по госпиталям и больницам.

- Что касается аптек, то сейчас на складах «Волгофарма» имеется существенный ассортимент лекарств, ждем, когда они пройдут необходимую маркировку. Как только процесс этот будет закончен, препараты поступят в сеть и волгоградцы смогут их купить, - уверяет Марина Гаврилова.

Тем временем, у ковидных пациентов счет времени зачастую идет не на недели, а на часы.

«Поджимают» регионы и в Минздраве. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова потребовала от губернаторов в срок до 1 ноября отчитаться о том, как больницы и аптеки в регионах обеспечены лекарственными препаратами. К 3 ноября обобщенную информацию Минздрав должен предоставить в Минпромторг, а там уже обязаны проконтролировать организацию производства и поставок лекарств в регионы, исходя из потребностей.