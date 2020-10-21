Вслед за гречкой в Волгограде раскупили лекарства от коронавируса

В Волгограде нарастает аптечный ажиотаж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус поднял очередную волну ажиотажа в Волгограде. Только, если весной люди сгребали с полок магазинов гречку и туалетную бумагу, то сегодня они сметают противовирусные препараты и антибиотики в аптеках. Так как лекарства от коронавируса нет, берут все, что считают может помочь в теории – иммуномодуляторы, витамины… И с каждым днем аптечная паника нарастает.

«В аптеках вообще не найти лекарств, которые прописывают врачи. В каждую стоят очереди на улице – люди с одними и теми же рецептами. Я объехала 11 штук. Встречала по ходу людей, которые были в других аптеках. Это ужас!», «Весь город хороводами ходит по аптекам с одним и тем же списком лекарств, хоть фильм снимай», «Я уже неделю в аптеках пасусь, там нет ничего из того, что прописывает врач», - жалуются волгоградцы в соцсетях.

«Кому война, а кому мать родна: мало того, что лекарств нужных нет, так они еще и в цене поднялись. Подорожало почти все… Вот кто-то наживается!, - подобные гневные комментарии сегодня можно увидеть в интернете все чаще.

Исчезли из волгоградских аптек даже ртутные градусники.

« Я в восемь аптек заехала. Предлагают только электронные от 900 рублей, или бесконтактные за пять тысяч рублей. Вот сижу, думаю, чем же мне температуру измерить?» - пожаловалась на днях наша коллега.

Зато с масками теперь проблем в Волгограде нет: их продают едва ли не на каждом углу, даже в общественном транспорте и на станциях метротрама.

В Минздраве РФ уверяют, что дефицита противовирусных препаратов в стране тоже нет. Лекарства против вирусов, действительно, в аптеках есть. Дефицит только с теми, которые указаны в протоколе лечения коронавируса, «гуляющем» по всем соцсетям. Многие волгоградцы, даже будучи полностью здоровыми, побежали покупать их «на всякий случай». Из-за таких «запасливых» горожан и создается искусственный ажиотаж.

Медики уже бьют тревогу и просят людей не заниматься самолечением и уж тем более, не покупать антибиотики «на запас» без назначения врачей.