Всплеск заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Волгоградской области на новогодних каникулах

На праздниках в Волгограде ожидают рост ковидной кривой. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодня заразились коронавирусом уже более 32 тысяч жителей Волгоградской области. Большинство из них подцепили заразу внутри семьи, от родственников. Поэтому в новогодние праздники, когда волгоградцы ходят в гости к друзьям и близким, приедут домой отпускники, студенты и работающие в столице, в регионе готовятся к всплеску заболеваемости ковидом. Подготовке больниц и поликлиник к увеличению нагрузки и работа медиков на новогодних каникулах стали главной темой на традиционном оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

По итогам совещания решено, что в ковидных госпиталях Волгограда и области на новогодних каникулах усилят дежурные бригады; в спецрежиме будут работать поликлиники и больницы скорой помощи, в случае всплеска заболеваемости коронавирусом, пневмониями и ОРВИ должна быть возможность увеличить прием и число инфекционных коек (сейчас тысяча мест в резерве). Продолжать работать в праздники прививочные кабинеты. Инфекционные госпитали и амбулаторные центры должны обеспечить средствами защиты для медиков и необходимыми лекарствами. Должен быть запас медикаментов и в аптеках, причем чиновники будут следить и за ценами на препараты.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной. Каждый день в регионе делают 6 – 7 тысяч тестов на ковид, в диагностике задействованы 50 аппаратов КТ. Еще два компьютерных томографа до конца этого года установят в больнице №15 Волгограда и в горбольнице №1 Камышина.