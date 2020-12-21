Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 декабря: новых заболевших больше, чем выздоравливающих

За минувшие сутки коронавирусом в Волгоградской области заболели 268 человек, 4 пациента умерли Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия COVID-19 никак не снижает темпы заболеваемости. Ежедневно цифры новых случаев пугающие. 21 декабря в Волгоградской области коронавирус подтвердили у 268 жителей. При этом это далеко не самый большой показатель по стране. Наш регион сегодня на 22-м месте по числу новых пациентов с ковидом. За всю пандемию вирус подхватил уже 32 671 волгоградец, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Не первый день в регионе число заболевших выше, чем выздоравливающих из стационаров. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 декабря 2020 года.

Статистика ИЦК

За последние сутки из ковидных госпиталей или с амбулаторного лечения выписали 245 человек. Накануне выздоровевших было также меньше, чем новых заболевших – 186 против 272. Всего же с марта коронавирус победили 30 955 жителей Волгоградской области. На утро 21 декабря в инфекционных стационарах находится 6 331 человек - 6 267 взрослых и 64 ребенка. Коронавирус из них подтвержден у 1 307 пациентов.

Продолжает COVID-19 убивать волгоградцев. Не обходится ни дня, чтобы список жертв не пополнился. 21 декабря коронавирус стал причиной смерти у четырех жителей региона. Пандемия унесла жизни уже 409 жителей области.