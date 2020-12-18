В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергию

Платить больше волгоградцы начнут с 1 июля 2021 года. Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области утвердили новые тарифы на электроэнергию для населения, которые будут действовать с 1 июля 2021 года. Электричество будет обходиться волгоградцам на 4,75 процента или на 21 копейку дороже. Для тех, кто живет на селе, пользуется электроплитой, а также для гаражей и СНТ подорожает киловатт-час на 15 копеек. В среднем экономные и одинокие волгоградцы будут платить на 20 рублей в месяц больше, большой семье электричество обойдет минимум на 50 целковых дороже.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ комитета тарифного регулирования, население и приравненные к ним категории с 1 июля 2021 года будут платить на 21 копейку за киловатт/час больше, тариф увеличили с 4,51 до 4,72 рубля.

Для тарифа, дифференцированного по двум зонам суток подорожание вышло побольше. С июля плата за электроэнергию составит 5,43/3,44 рубля за киловатт/час. Днем придется платить на 25 копеек больше, ночью – даже на копейку меньше, чем сейчас. И для тарифа, разбитого на три часовых зоны, плата составит 6,13/4,72/3,44 рубля за кВтч. Пользование электроприборами в пиковой зоне с 1 июля 2021 года будет обходиться на 27 копеек дороже, в полупиковое время – на 21 копейку больше, и в ночное время волгоградцы с таким тарифом будут также платить на копейку меньше.

В домах с электроплитами, в сельских районах, в СНТ с 1 июля 2021 года один киловатт-час будет стоить 3,31 рубля. Подорожала электроэнергия для этой категории на 15 копеек. При дифференцированных тарифах по двум зонам плата составит 3,81/2,41 рубля, по трем зонам – 4,30/3,31/2,41 за киловатт/час соответственно.

Остальные коммунальные услуги в Волгоградской области должны подорожать чуть меньше. Это касается воды, газа, тепла, водоотведения и вывоза мусора. Тарифы уже приняли, но еще не опубликовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится для волгоградцев с 1 января 2021 года: плата за детский сад и капремонт, тарифы ЖКХ, пенсии и зарплаты

Большинство новшеств ударит по кошельку жителей Волгограда и области (подробности).

Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 21 декабря

Новое постановление губернатора вводит в Волгоградской области с 21 декабря 2020 новые карантинные ограничения по коронавирусу (подробности).