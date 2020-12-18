Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 декабря: рекордный прирост заболевших

Коронавирус все глубже проникает в районы области. Фото: Иван МАКЕЕВ

До новогодних праздников 2021 осталось всего ничего, а в Волгоградской области снова рекордный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки положительный результат теста пришел сразу 278 заразившимся волгоградцам. Это рекордное количество новых ковидных больных, хотя всю неделю прирост заразившихся держится на уровне более 270 человек. Волгоградская область вот-вот поднимется с 15-го места среди регионов страны по общему числу заболевших ковидом на строчку выше, опередив соседнюю Саратовскую область. С марта заболели коварным вирусом в короне уже 31 тысяча 855 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 декабря 2020 года.

Статистика. Яндекс

Коронавирус все глубже проникает в районы области. Растет и смертность. Снова экспертная комиссия подтвердила пять летальных исходов пациентов ковидных госпиталей. Всего же умерших уже 393 человека.

Тем временем, на ковидных койках все больше людей, выписка уже несколько дней не опережает количество вновь поступивших пациентов. Лежат в инфекционных госпиталях более 6 тысяч волгоградцев. В основном это взрослые, почти у каждого осложнение в виде пневмонии и серьезного поражения легких. Закрыли накануне больничные листы по данным ИЦК, 272 выздоровевших жителя Волгоград и области. Всего же медики вылечили уже более 30,2 тысячи ковидных пациентов.

Волгоградцы продолжают готовиться к Новому году, а более тысячи человек уже сделали прививки от коронавируса.