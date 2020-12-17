Искусственная или живая: выбираем елку с экоактивистом Оксаной Бабижаевой

Искусственные елки экологичнее, но далеко не все. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году волгоградцам хочется поскорее украсить дом к Новому году, чтобы засияла огоньками нарядная елка, а у близких появилось праздничное настроение. И снова у тех, кто заботится об экологии, возникает множество вопросов. Какую елку выбрать - живую, с ароматом хвои и особой энергетикой или искусственную, чтобы не губить деревья? Как украсить дом так, чтобы ни здоровью не навредить, ни природе? Да, при этом желательно еще и не разориться. Разбираемся, как подготовиться к Новому году вместе с экоактивистом, владельцем Завода по переработке пластика Оксаной Бабижаевой.

Какая елка экологичнее, живая или искусственная?

Искусственная елка неприхотлива в уходе, долго сохраняет хороший вид, что экономит семейный бюджет и позволяет не рубить живые деревья.

Экологичнее будет искусственная елка, которая выполнена из качественных материалов, то есть не токсичная. Лучше, если она будет российского производства, так уменьшается влияющий на изменение климата углеродный след - совокупность всех выбросов парниковых газов (углекислого газа, метана и озона), которые прямо и косвенно образовались во время производства, перевозки и так далее. Еще одно условие, что елку вы будете использовать не менее 10 - 15 лет.

- Если эти условия не соблюдены - покупайте живую каждый год. Это лучше, чем каждые 2 - 3 года приобретать дешевые китайские елки, которые проделали путь 5500 километров и испаряют формальдегид и ацетон, а потом отправляются на свалку, - считает наш эксперт. - Если вам через пять лет до чертиков надоела ваша елка, закиньте объявление на авито. За гроши или бесплатно, у вас ее обязательно заберет кто-то, у кого нет возможности купить никакую новую.

Эко-елка как праздничный декор

На Новый год многим из нас хочется чего-то нового. Но если вы неравнодушны к проблемам экологии, подумайте, может лучше выбрать что-то из старого?

- Мы живем в деревне и не ставим в доме елку, у нас растет шикарная ель во дворе, мы ее наряжаем. Так же поступают многие наши соседи. Но каждый год мы с детьми делаем елку из различных собранных материалов, бытовых отходов, я ее забираю на работу, украшаю офис. Мы делаем елки из картонных втулок от туалетной бумаги, из пробок от вина, из пластиковых крышечек. В этом году опять из втулок будем делать, мы их полгода собирали, - рассказывает Оксана Бабижаева.

Подобные елочки каждый год украшают офис экоавтивиста. Фото: Оксана Бабижаева

Как украсить дом, чтобы не навредить себе и природе?

Основной принцип экологичности - бережливость. Используйте любую вещь как можно дольше, этим вы сделаете значительный вклад для экологии планеты. Вот несколько идей от нашего эксперта:

- Не спешите выкидывать свои старинные елочные игрушки детства, сейчас, кстати, тренд на советские игрушки. Любая мишура так же прослужит вам десятилетия.

- Если вы только начинаете свой самостоятельный быт - начните коллекционировать оригинальные новогодние изделия от волгоградских мастеров. Можно по одной покупать, и каждая игрушка будет с историей, можно по этим игрушкам потом год конкретный вспоминать.

- Главное не скупать в магазинах тонны дешевого пластика, бус, которые облезут в первый же год. Помните, никакие елочные украшения в России не перерабатываются. Это все поедет на полигон.

- Гирлянды также покупайте добротные, чтобы потребляли меньше электроэнергии и служили долго.

- Самый шик сделать своими руками украшения, флажки, нити. Миллион идей для этого есть в интернете, видеоуроки на ютуб.

Куда потом девать живую елку?

- В Волжском каждый год открывают пункт приема отслуживших живых елок, потом их пилят на щепу, которой украшают клумбы в парковых зонах и скверах. Если у вас дача, можете порубить на дрова и сжечь, это будет более экологичный вариант по сравнению с полигоном, - советует Оксана Бабижаева.

В Волгограде пунктов приема елок пока не было, но часть выброшенных на свалку елок тоже пускают на щепу.

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