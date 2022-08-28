Кубок «Комсомольской правды» по футболу прошел на ура!

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ
Вручение наград и призов капитанам команд. III место у команды ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ
Вручение наград и призов капитанам команд. II место заняла команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ
Вручение наград и призов капитанам команд. I место команда Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эльмира КИМ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ