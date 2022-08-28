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24 августа 2022 8:05

Кубок «Комсомольской правды» по футболу прошел на ура!

В Волгограде был разыгран очередной кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Соревнования среди четырех корпоративных команд прошли на натуральном газоне стадиона «Зенит». Футбольные коллективы в честной борьбе выясняли, кто же из них сильнее. Болельщики активно поддерживали свои команды, а футболисты выкладывались по полной. Зрелищность матча до последнего держало зрителей в напряжении.
Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Андрей МАЛЫЙ

Вручение наград и призов капитанам команд. III место у команды ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Вручение наград и призов капитанам команд. III место у команды ОГИБДД Управления МВД России по Волгограду. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Вручение наград и призов капитанам команд. II место заняла команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Вручение наград и призов капитанам команд. II место заняла команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Вручение наград и призов капитанам команд. I место команда Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Вручение наград и призов капитанам команд. I место команда Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эльмира КИМ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эльмира КИМ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ

Турнир на Кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Игровые моменты. Фото: Эдуард ПАЛЬГУНОВ