24 августа 2022 8:05

Кубок «Комсомольской правды» по футболу прошел на ура!

В Волгограде был разыгран очередной кубок «Комсомольской правды» по мини-футболу. Соревнования среди четырех корпоративных команд прошли на натуральном газоне стадиона «Зенит». Футбольные коллективы в честной борьбе выясняли, кто же из них сильнее. Болельщики активно поддерживали свои команды, а футболисты выкладывались по полной. Зрелищность матча до последнего держало зрителей в напряжении.